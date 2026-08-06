Confirmado: Panamá enfrentará a Nueva Zelanda en la gira asiática

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) confirmó que la selección de Panamá disputará un duelo amistoso ante Nueva Zelanda dentro del cuadrangular en la Copa Kirin en la gira asiática, concretamente en Japón.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol se adelantó en confirmar parte de las fechas para este cuadrangular y señaló que Panamá y Nueva Zelanda se enfrentarían en el torneo.

La propia organización del torneo tiene en su calendario las fechas de estos juegos. Se tiene estipulado que el 1 de octubre Panamá dispute el primer duelo de este torneo ante Nueva Zelanda en el Estadio Internacional de Yokohama en Japón, mientras que el 5 de octubre su rival será Ecuador o Japón.

Uno de los países que se tenía contemplado para participar en el torneo era Corea del Sur, sin embargo Nueva Zelanda tomará su lugar. Mientras que se mantienen Japón, (sede), Ecuador y Panamá.

Diferentes medios aseguran que Thomas Christiansen, al igual que la Fepafut, sopesando la decisión de buscar un tercer partido amistoso. Hay que recordar que esta fecha FIFA se extenderá a dos semanas. Otras selecciones ya tienen en su calendario hasta cuatro amistosos.