  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Confirmado: Panamá enfrentará a Nueva Zelanda en la gira asiática

La selección de Panamá se reactivará con amistosos en Japón.
La selección de Panamá se reactivará con amistosos en Japón. Fepafut
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 06/08/2026 14:04
Panamá podría jugar el 5 de octubre ante Japón o Ecuador dentro de la gira asiática

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) confirmó que la selección de Panamá disputará un duelo amistoso ante Nueva Zelanda dentro del cuadrangular en la Copa Kirin en la gira asiática, concretamente en Japón.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol se adelantó en confirmar parte de las fechas para este cuadrangular y señaló que Panamá y Nueva Zelanda se enfrentarían en el torneo.

Fechas de la Copa Kirin en Japón.
Fechas de la Copa Kirin en Japón. Federación Ecuatoriana de Fútbol

La propia organización del torneo tiene en su calendario las fechas de estos juegos. Se tiene estipulado que el 1 de octubre Panamá dispute el primer duelo de este torneo ante Nueva Zelanda en el Estadio Internacional de Yokohama en Japón, mientras que el 5 de octubre su rival será Ecuador o Japón.

Uno de los países que se tenía contemplado para participar en el torneo era Corea del Sur, sin embargo Nueva Zelanda tomará su lugar. Mientras que se mantienen Japón, (sede), Ecuador y Panamá.

Diferentes medios aseguran que Thomas Christiansen, al igual que la Fepafut, sopesando la decisión de buscar un tercer partido amistoso. Hay que recordar que esta fecha FIFA se extenderá a dos semanas. Otras selecciones ya tienen en su calendario hasta cuatro amistosos.

En los próximos días se podría llegar a confirmar un tercer duelo amistoso dentro de la gira en Asia.

VIDEOS

Video: Lula lanza su candidatura con promesas de inversión en defensa, educación y tierras raras
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira ( Sebastiao Moreira / EFE )

Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Lo Nuevo