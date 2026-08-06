Panamá y Missouri abren agenda de cooperación para incorporar tecnología al sector agropecuario

Panamá y el Estado de Missouri, Estados Unidos, abrieron una agenda de cooperación orientada a incorporar tecnología, conocimiento especializado y nuevas herramientas productivas al sector agropecuario nacional, con énfasis en genética, producción ganadera, alimentación animal e intercambio académico.

El acercamiento se concretó durante una reunión encabezada por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, y el gobernador de Missouri, Mike Kehoe, en la sede del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), donde ambas partes analizaron oportunidades para fortalecer la relación agropecuaria, comercial y educativa.

La delegación de Missouri, integrada además por Chris Chinn, directora del Departamento de Agricultura de Missouri (MDA), empresarios y representantes institucionales, visitó Panamá con el objetivo de promover oportunidades de cooperación, inversión y transferencia tecnológica en áreas estratégicas para el desarrollo del agro.

Entre los temas abordados estuvo el acceso a tecnología aplicada a la producción pecuaria, particularmente en mejoramiento genético, reproducción bovina, nutrición animal e innovación en la fabricación de alimentos para ganado.

Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron conformar un equipo de expertos para identificar acciones prioritarias en áreas como inseminación artificial, transferencia de embriones y otras técnicas orientadas a mejorar la productividad del hato panameño.

Además, se exploraron mecanismos de colaboración con la Universidad de Missouri para recibir asesoramiento en reproducción genética y establecer programas de formación y becas para técnicos y profesionales panameños.

El ministro Roberto Linares calificó la reunión como productiva y destacó que representa el inicio de una serie de encuentros para consolidar la cooperación con Missouri.

“Creo que esta ha sido una reunión muy productiva encabezada por el gobernador del estado de Missouri y la jefa de agricultura del estado de Missouri. Ya estamos compartiendo ideas y buscando acercamientos con la Universidad de Missouri para que nos den asesoramiento en los temas de reproducción genética”, afirmó Linares.

El ministro explicó que también se analizaron oportunidades comerciales relacionadas con el suministro de materias primas para la producción de alimentos para animales.

“Conversamos también de las posibilidades de importar grano para nuestra fábrica de alimentos, me refiero a soya, muchos productos que los queremos aquí. En fin, hablamos de muchos temas del sector agropecuario y creo que de esta reunión, que es la primera de muchas que vamos a tener, van a salir cosas buenas y provechosas para el agro panameño”, señaló.

Linares agregó que también se avanzó en conversaciones para establecer programas de becas en la Universidad de Missouri como parte del intercambio de conocimientos entre ambas partes.

Por su parte, el gobernador Mike Kehoe destacó el interés de Missouri en fortalecer la cooperación con Panamá en sectores vinculados a la agricultura y la ganadería.

“Estamos muy contentos de estar aquí y visitar con el liderazgo de la asociación agrícola entre el estado de Missouri y Panamá, específicamente en la producción de carne vacuna, la alimentación de estos ganados y ver cómo podemos hacer para ayudarlos a conseguir mejor calidad de alimentos, y también la producción de alimentos”, expresó Kehoe.

El gobernador resaltó la experiencia de Missouri en sectores como la producción de soya, maíz, ganado vacuno, genética, lácteos y procesamiento de carne, y manifestó la disposición de su estado de compartir capacidades técnicas con Panamá.

Chris Chinn, directora del Departamento de Agricultura de Missouri, destacó las oportunidades de cooperación para fortalecer la producción agropecuaria mediante intercambio de conocimientos y tecnología.

La funcionaria señaló que la colaboración puede enfocarse en áreas como producción de carne bovina, alimentación del ganado y desarrollo de mejores alternativas para aumentar la calidad de los alimentos destinados al sector pecuario.

La agenda bilateral también incluye la cooperación en temas sanitarios, como el combate al gusano barrenador del ganado, un desafío que afecta la producción pecuaria en Panamá y otros países de la región.

La apertura de esta agenda de cooperación entre Panamá y Missouri busca sentar las bases para un intercambio de tecnología, investigación y formación técnica que permita fortalecer las capacidades productivas del sector agropecuario y mejorar la competitividad de los productores nacionales.