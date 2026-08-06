Primera gira del Papa León XIV por Sudamérica: estos son los países que visitará

El papa León XIV realizará en noviembre su primera gira por Sudamérica desde su elección como líder de la Iglesia católica, un recorrido que tendrá un significado especial por su vínculo con Perú y por marcar el regreso de un pontífice a Argentina y Uruguay después de varias décadas.

La gira, programada del 6 al 17 de noviembre, incluirá visitas a Perú, Argentina y Uruguay, con una agenda que contempla encuentros religiosos, reuniones oficiales y celebraciones multitudinarias en distintas ciudades.

Perú será uno de los destinos más importantes del viaje, ya que representa el regreso de León XIV al país donde vivió cerca de dos décadas como misionero agustino y donde ejerció como obispo de Chiclayo durante ocho años. El pontífice, nacido en Chicago, Estados Unidos, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015 y mantiene un fuerte vínculo con esa nación, que lo considera una figura cercana.

Durante su estancia en territorio peruano visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, incluyendo un reencuentro con la comunidad de la diócesis que lideró antes de asumir responsabilidades en el Vaticano.

La gira también tendrá un momento histórico en Argentina, donde la visita de León XIV será la primera de un papa en casi 40 años. El último pontífice en pisar suelo argentino fue Juan Pablo II en 1987. Entre las actividades previstas destaca una parada en el Santuario de Luján, donde se encuentra la patrona del país.

Además, el papa llegará a Uruguay, una nación con una de las tasas más bajas de población católica en América Latina, pero con una fuerte tradición de religiosidad popular. Allí rendirá homenaje a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país, en la ciudad de Florida, donde se conserva su imagen original.

El viaje será también significativo porque incluye dos países que no fueron visitados por el papa Francisco durante sus doce años de pontificado: Argentina y Uruguay. Autoridades de las tres naciones han expresado su entusiasmo por la llegada de León XIV, destacando la importancia espiritual y cultural de su primera visita oficial a Sudamérica.