Gas de 25 libras ya se vende en el 95% de los comercios minoristas, según Acodeco

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La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) comunicó que, según los reportes oficiales de las dos empresas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP) de 25 libras que operan en el país, el suministro a los comercios minoristas alcanza aproximadamente un 95% a nivel nacional.
El administrador de la institución, Ramón Abadi Balid, explicó que los reportes oficiales que han recibido de Tropigas y Panagas indican que el abastecimiento alcanza el 95% de los comercios minoristas.
“Si en algún establecimiento el producto no está disponible momentáneamente, los consumidores pueden acudir a otro comercio cercano o directamente a los centros de distribución habilitados por las empresas, donde el abastecimiento está garantizado”, subrayó.
La Acodeco aclaró que, debido a la alta demanda registrada en los últimos días, pueden presentarse casos puntuales de agotamiento temporal en algunos comercios antes de recibir reposición.
Por ello, recomendó a los consumidores verificar disponibilidad en otros puntos de venta o acudir directamente a los centros de distribución de las envasadoras, donde el cilindro de 25 libras se mantiene disponible.
La entidad recordó además que, durante las verificaciones que realiza en todo el país, los comercios minoristas deben:
La institución exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad en la venta del gas de 25 libras —como incumplimiento del precio oficial, alteración del sello de seguridad o prácticas que afecten los derechos de los consumidores— a través de los canales oficiales de atención.
El tema surge luego de que propietarios de tiendas y minisúper, principalmente administrados por comerciantes asiáticos, manifestaran su preocupación por supuestas multas relacionadas con irregularidades en el peso de los cilindros.
Incluso, algunos advirtieron que dejarían de vender gas de 25 libras al considerar que la responsabilidad recae en las empresas llenadoras y distribuidoras, y no en los comercios que reciben los tanques sellados.
Ante este escenario, la Acodeco explicó que, durante las inspecciones, sus funcionarios pesan los cilindros con equipos calibrados y, si detectan un contenido inferior al establecido, el tanque es retirado del punto de venta para ser trasladado a la sede de la institución, donde se realizan las verificaciones técnicas e investigaciones correspondientes.
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