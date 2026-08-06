Gas de 25 libras ya se vende en el 95% de los comercios minoristas, según Acodeco

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) comunicó que, según los reportes oficiales de las dos empresas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP) de 25 libras que operan en el país, el suministro a los comercios minoristas alcanza aproximadamente un 95% a nivel nacional. El administrador de la institución, Ramón Abadi Balid, explicó que los reportes oficiales que han recibido de Tropigas y Panagas indican que el abastecimiento alcanza el 95% de los comercios minoristas. “Si en algún establecimiento el producto no está disponible momentáneamente, los consumidores pueden acudir a otro comercio cercano o directamente a los centros de distribución habilitados por las empresas, donde el abastecimiento está garantizado”, subrayó.

La Acodeco aclaró que, debido a la alta demanda registrada en los últimos días, pueden presentarse casos puntuales de agotamiento temporal en algunos comercios antes de recibir reposición. Por ello, recomendó a los consumidores verificar disponibilidad en otros puntos de venta o acudir directamente a los centros de distribución de las envasadoras, donde el cilindro de 25 libras se mantiene disponible. La entidad recordó además que, durante las verificaciones que realiza en todo el país, los comercios minoristas deben:

Mantener el precio del cilindro claramente visible.

Respetar el precio subsidiado oficial, sin vender por encima del monto autorizado.

Conservar íntegro el sello o precinto de seguridad del envase.

Comercializar este producto exclusivamente para uso doméstico.