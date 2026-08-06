Baja tributación señalada por la OCDE se traduce en ahorro corriente negativo a junio 2026

Panamá mantiene sus finanzas públicas con ahorro corriente negativo a junio de 2026 a pesar de los esfuerzos anunciados por el gobierno, según un reciente informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Justamente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) detalló que Panamá es de los países con menor aporte tributario respecto a su producto interno bruto (PIB). El balance fiscal del gobierno central precisa ingresos totales por $4,400 millones en el primer semestre, un aumento de $197 millones respecto al primer semestre del año pasado. Sin embargo, el ahorro corriente se mantiene en negativo y el déficit fue de $2,683 millones. El ahorro corriente pasó de $1,629.5 en el primer semestre del año pasado a $1,322 millones en junio de 2026.

¿Quiénes aportan los ingresos en el país de los menores aportes del mundo?

Precisamente, el informe “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026: Panamá” de la (OCDE) detalló que Panamá es de los países de la región con menor aporte tributario y que de estos el impuesto sobre la renta de las empresas es lo que menos está sumando a los ingresos. El país canalero tiene una recaudación de 11.3% respecto a su actividad económica, menor al promedio de América Latina y el Caribe que es de 21.7%, según estadísticas del 2024 que cita el organismo. El exdirector de ingresos, Publio R. Cortés Carvajal así como el economista Aristides Hernández, coincidieron en que el problema está en un sistema de incentivos fiscales sin el análisis de su eficacia. “El sistema está abrumadoramente lleno de supuestos incentivos, cuyos resultados no se miden, se dejan para siempre y se convierten en un archipiélago de exonerados privilegiados”, señaló Cortés Carvajal. Los puertos, la Zona Libre de Colón, el Área Económica Especial Panamá Pacífico, la Zona Franca Turística de Barú, las zonas libres de petróleo, las Empresas Multinacionales, son ejemplos de estos beneficios, citó Hernández.

Coincidentemente, el informe de la OCDE analiza la estructura tributaria comparada con los promedios regionales, lo que significa la proporción de cada categoría en el total de los ingresos tributarios y el impuesto sobre la renta de las empresas apenas aporta un 10%. En sentido opuesto, la mayor parte de los ingresos tributarios del país en 2024 procedió de las cotizaciones a la seguridad social con 42.3% y la segunda mayor proporción de los ingresos tributarios se derivó del impuesto sobre el valor añadido o impuesto sobre bienes y servicios con 15.1%.

“No nos basta con ser uno de los países más desigualdades del mundo pese a tener uno de los porcentajes de crecimiento de los mayores del planeta. A esa contradicción se suma el ser el país de latinoamérica que menos recauda impuestos en relación con su PIB. Lo que significa una bonificación de $4,500 millones al año al sector empresarial”, comentó el analista político José Eugenio Stoute. El resumen de la estructura tributaria detallado en el informe de este año por la OCDE indica que la mayor diferencia entre el 2024 respecto a 2023 en cuanto a los tributos estuvo en el renglón de “Impuestos sobre la renta, beneficios y ganancias de capital”. Esto quiere decir que en 2023 los impuestos sobre la renta, beneficios y ganancias de capital pasaron de $3,352 millones a $2,564 millones en 2024, es decir una diferencia de $789 millones menos. En tanto, La Estrella de Panamá reveló, con base a los últimos datos de la Dirección General de Ingresos (DGI), del MEF que la brecha de incumplimiento del impuesto sobre la renta es de unos $8 mil millones.

La información se efectuó con el reporte del “boletín estadístico tributario” de 2023 de la DGI, en relación con el producto interno bruto (PIB) nominal estimado por el MEF para el 2025. Otro detalle que reportó la noticia es que las empresas o personas jurídicas aportan apenas el 36% del total recaudado del impuesto sobre la renta, mientras que las personas naturales la mayor parte con el 64%.