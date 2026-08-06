Víctor Álvarez: Bomberos de Panamá advierten de retos y emergencias

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) enfrenta uno de los periodos de mayor exigencia operativa de los últimos años, marcado por el aumento de emergencias relacionadas con incendios, inundaciones, deslizamientos y fenómenos climáticos. Sin embargo, en medio de estos desafíos, la institución también atraviesa una etapa de fortalecimiento y reconocimiento ciudadano. Según los resultados de la encuesta de opinión pública VEA Panamá: La verdad en cifras, elaborada por La Estrella de Panamá, los Bomberos de Panamá fueron la institución pública con mayor valoración positiva y credibilidad del país, con un 8.2% de respaldo ciudadano. Ese reconocimiento, que superó a entidades como la Autoridad del Canal de Panamá (7.2%), la Policía Nacional (6.6%), el Sistema Nacional de Protección Civil (6.0%) y el Tribunal Electoral (5.1%), llega en un momento clave para una institución que busca prepararse para los nuevos escenarios de emergencia. En entrevista exclusiva con este medio, el director general del BCBRP, coronel Víctor Raúl Álvarez, aseguró que este respaldo representa el esfuerzo diario de más de 5,000 bomberos remunerados, operativos y voluntarios que trabajan en todo el territorio nacional. “Este es un mérito no solamente del director general, sino de todo el equipo de trabajo, de más de 5,000 bomberos que día a día ponen su vida en riesgo para salvar vidas y propiedades”, afirmó.

Un aumento del 20% en las emergencias

Álvarez explicó que Panamá atraviesa un incremento importante en la atención de emergencias. Según los registros de la institución, entre enero y agosto de 2026 se reportó un aumento del 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que representa cerca de 6,000 emergencias adicionales. El director señaló que los efectos del fenómeno de El Niño podrían intensificar los riesgos en distintas zonas del país. “Lo que se prevé es que va a ser mucho más agresivo, mucho más fuerte”, indicó. Explicó que mientras algunas regiones enfrentarán lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos, otras tendrán mayores temperaturas que pueden favorecer incendios forestales, incendios estructurales, emergencias vehiculares y ataques de abejas africanizadas.

Riesgos distintos según cada región

El director del BCBRP detalló que cada provincia presenta amenazas particulares. En Colón existe una mayor preocupación por incendios estructurales; en la ciudad de Panamá, por emergencias en edificios de altura; mientras que Bocas del Toro, Chiriquí y áreas montañosas enfrentan riesgos asociados a inundaciones y deslizamientos. En provincias del Arco Seco, como Coclé, Herrera y Los Santos, el incremento de temperaturas podría favorecer incendios de masa vegetal. Sobre los deslizamientos registrados en Bocas del Toro, Álvarez señaló que la saturación del suelo representa uno de los principales factores de riesgo. “Mientras más llueva vamos a tener mayor saturación del suelo y vamos a tener mayores deslizamientos”, explicó.

Una institución preparada, pero con necesidades

Aunque destacó la capacidad operativa del personal bomberil, Álvarez reconoció que existen necesidades pendientes en materia de infraestructura, vehículos especializados, equipos y recurso humano. “Tenemos falencia en recursos humanos, estructuras, equipos rodantes y equipamiento para emergencias. Sin embargo, tenemos una fortaleza muy importante que es la capacitación”, sostuvo. El director resaltó que la preparación del personal permite responder ante escenarios complejos, aunque reconoció que la institución requiere continuar fortaleciendo sus capacidades.

Más allá de apagar incendios: la transformación del Cuerpo de Bomberos

Uno de los principales retos planteados por Álvarez es cambiar la visión de una institución enfocada únicamente en responder emergencias hacia una cultura basada en la planificación y prevención. “Es evidente que las emergencias no se pueden planificar, pero sí hay que estar preparado para las mismas”, afirmó. Dentro de los proyectos estratégicos mencionó la construcción de una nueva Dirección General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, prevista para iniciar sus primeros pasos en 2027. Actualmente, explicó, más de 500 funcionarios administrativos operan desde la estación Ricardo Arango, de Calidonia, un espacio que originalmente fue construido como cuartel operativo. También adelantó que trabajan en la creación de una Academia de Bomberos que permita fortalecer la formación especializada de los futuros rescatistas. “Las instituciones nos sobrepasan y tenemos que pensar en las instituciones y no en las personas”, expresó.

Panamá como referente regional en capacitación

Álvarez también destacó el papel histórico de Panamá dentro de la formación bomberil regional y anunció la realización de un nuevo congreso internacional enfocado en rescate vehicular y manejo de emergencias. Explicó que el objetivo es fortalecer conocimientos entre cuerpos de bomberos de Centroamérica, Sudamérica y otras regiones. Además, recordó la participación del BCBRP en la misión de búsqueda y rescate tras los terremotos registrados en Venezuela, experiencia que permitió demostrar las capacidades del personal panameño. “Fuimos a representar a todo el país, dejando en alto a la República de Panamá y demostrando que tenemos personas capacitadas para atender este tipo de emergencias”, señaló.

Llamado a la prevención