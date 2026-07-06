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Bomberos de 18 países debaten en Panamá la gestión del aumento de desastres naturales

Álvarez señaló que participarán representantes de países como Estados Unidos, México y Argentina.
Álvarez señaló que participarán representantes de países como Estados Unidos, México y Argentina. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
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Leiny Pérez
  • 06/07/2026 12:58
El encuentro se desarrollará del 6 al 10 de julio en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño

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Panamá se convierte esta semana en el punto de encuentro de especialistas en gestión de emergencias con la realización del Congreso Internacional de Estrategia y Seguridad Bomberil 2026, organizado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

El evento se desarrollará del 6 al 10 de julio en las instalaciones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) y contará con la participación de más de 600 asistentes y delegaciones de 18 países.

Durante una conferencia de prensa, las autoridades bomberiles destacaron que el congreso busca fortalecer la cooperación regional, intercambiar conocimientos y unificar estrategias para responder a los nuevos desafíos en materia de prevención, rescate y atención de emergencias.

El director general del BCBRP, Víctor Álvarez, explicó que Panamá será durante esta semana un centro de capacitación para el continente.

“Panamá se convierte desde el día de mañana en el punto de conocimiento y de capacitación de estrategia y seguridad bomberil”, afirmó.

Álvarez señaló que participarán representantes de países como Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Puerto Rico y las naciones de Centroamérica, entre otros.

El funcionario indicó que uno de los principales objetivos del encuentro es fortalecer las capacidades de los cuerpos de bomberos de toda la región frente a escenarios cada vez más complejos, especialmente aquellos relacionados con el cambio climático y el aumento de desastres naturales.

“Lo que buscamos es seguir fortaleciendo las capacidades de la región para que toda América esté debidamente preparada”, sostuvo.

El director también resaltó la participación de los rescatistas panameños que recientemente colaboraron en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos ocurridos en Venezuela.

Estos muchachos son unos verdaderos héroes y se merecen que Panamá y el mundo los vean como lo que son”, expresó.

Entre los temas que serán abordados figuran la aplicación de inteligencia artificial en emergencias.
Entre los temas que serán abordados figuran la aplicación de inteligencia artificial en emergencias. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Agenda académica y competencia de destrezas

El Congreso Internacional de Estrategia y Seguridad Bomberil contará con un programa académico que incluye conferencias magistrales, talleres especializados y exposiciones impartidas por expertos nacionales e internacionales.

Entre los temas que serán abordados figuran la aplicación de inteligencia artificial en emergencias, sistemas de comando de incidentes, ciberseguridad, materiales peligrosos, tecnologías geoespaciales y nuevas estrategias para la gestión de riesgos.

Además, del 8 al 10 de julio se desarrollará una competencia internacional de destrezas bomberiles, en la que equipos nacionales y extranjeros demostrarán sus habilidades operativas en distintos escenarios.

Los organizadores informaron que también se habilitarán áreas de atención médica, ambulancias, transporte y logística para garantizar la seguridad de los participantes durante toda la actividad.

El presidente de la Confederación de Cuerpos de Bomberos de Centroamérica y el Caribe, Héctor Cháves León.
El presidente de la Confederación de Cuerpos de Bomberos de Centroamérica y el Caribe, Héctor Cháves León. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Reunión histórica de la Confederación

Uno de los anuncios destacados fue la realización, por primera vez en más de quince años, de la Asamblea General de la Confederación de Cuerpos de Bomberos de Centroamérica y el Caribe (Cepica).

El presidente de la Confederación, Héctor Cháves León, destacó que este tipo de encuentros permiten fortalecer la cooperación internacional entre los organismos de emergencia.

“El negocio de los bomberos es prevenir y proteger”, afirmó.

Añadió que el trabajo conjunto entre los países resulta indispensable ante el incremento de desastres naturales en la región.

“Cada vez es más notoria la necesidad de que un país ayude a otro. Lo vivimos recientemente en Venezuela y eso demuestra que debemos seguir unidos y preparándonos juntos”, señaló.

Chávez también felicitó al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá por impulsar el congreso y por convertirse en sede de un evento que, aseguró, fortalece la integración regional y promueve la capacitación continua de los rescatistas.

Las autoridades indicaron que durante el congreso también se firmarán cartas de intención con varios países para ampliar los acuerdos de cooperación técnica en materia bomberil y de atención de emergencias.

El Congreso Internacional de Estrategia y Seguridad Bomberil 2026 concluirá el próximo 10 de julio, consolidando a Panamá como sede de uno de los encuentros especializados más importantes del continente en materia de prevención, rescate y protección civil.

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

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