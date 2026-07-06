Bomberos de 18 países debaten en Panamá la gestión del aumento de desastres naturales

El Congreso Internacional de Estrategia y Seguridad Bomberil contará con un programa académico que incluye conferencias magistrales, talleres especializados y exposiciones impartidas por expertos nacionales e internacionales.Entre los temas que serán abordados figuran la aplicación de inteligencia artificial en emergencias, sistemas de comando de incidentes, ciberseguridad, materiales peligrosos, tecnologías geoespaciales y nuevas estrategias para la gestión de riesgos.Además, del 8 al 10 de julio se desarrollará una competencia internacional de destrezas bomberiles, en la que equipos nacionales y extranjeros demostrarán sus habilidades operativas en distintos escenarios.Los organizadores informaron que también se habilitarán áreas de atención médica, ambulancias, transporte y logística para garantizar la seguridad de los participantes durante toda la actividad.