Bomberos de 18 países debaten en Panamá la gestión del aumento de desastres naturales

Panamá se convierte esta semana en el punto de encuentro de especialistas en gestión de emergencias con la realización del Congreso Internacional de Estrategia y Seguridad Bomberil 2026, organizado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

El evento se desarrollará del 6 al 10 de julio en las instalaciones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) y contará con la participación de más de 600 asistentes y delegaciones de 18 países.

Durante una conferencia de prensa, las autoridades bomberiles destacaron que el congreso busca fortalecer la cooperación regional, intercambiar conocimientos y unificar estrategias para responder a los nuevos desafíos en materia de prevención, rescate y atención de emergencias.

El director general del BCBRP, Víctor Álvarez, explicó que Panamá será durante esta semana un centro de capacitación para el continente.

“Panamá se convierte desde el día de mañana en el punto de conocimiento y de capacitación de estrategia y seguridad bomberil”, afirmó.

Álvarez señaló que participarán representantes de países como Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Puerto Rico y las naciones de Centroamérica, entre otros.

El funcionario indicó que uno de los principales objetivos del encuentro es fortalecer las capacidades de los cuerpos de bomberos de toda la región frente a escenarios cada vez más complejos, especialmente aquellos relacionados con el cambio climático y el aumento de desastres naturales.

“Lo que buscamos es seguir fortaleciendo las capacidades de la región para que toda América esté debidamente preparada”, sostuvo.

El director también resaltó la participación de los rescatistas panameños que recientemente colaboraron en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos ocurridos en Venezuela.

“Estos muchachos son unos verdaderos héroes y se merecen que Panamá y el mundo los vean como lo que son”, expresó.