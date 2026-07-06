Agroferias del IMA 8 de julio: dónde comprar alimentos a bajo costo

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este miércoles 8 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Agroferias del IMA del miércoles 8 de julio

Para el miércoles 8 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Cancha techada de Flores en Arenas en el distrito de Mariato y en la Casa comunal de Cerro Redondo en Bisvalles en el distrito de La Mesa.

-Panamá Oeste: Casa cultural de El Copecito en El Espino distrito de San Carlos.

-Herrera: Terrenos del Club Río La Villa en Las Cabras en el distrito de Pesé.

-Chiriquí: Terrenos de la Feria en Puerto Armuelles en el distrito de Barú.

-Panamá Este: Iglesia Católica La Asención del Señor a un costado de la Junta Comunal de Las Mañanitas y en San José Loma Bonita en Tortí en el distrito de Chepo.

-Colón: Terrenos de la Feria de Colón en Buena Vista en el distrito de Colón.

-Los Santos: Parque de Sabana Grande en el distrito de Los Santos.