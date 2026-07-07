Estados Unidos prioriza la ayuda humanitaria en Venezuela pese a la orden de captura contra Diosdado Cabello

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, afirmó este martes 7 de julio que, si bien el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, mantiene una orden de captura emitida por Washington, la prioridad absoluta del personal estadounidense está centrada en la distribución de ayuda humanitaria a los civiles afectados por los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurridos el pasado 24 de junio, así como en las necesidades logísticas derivadas de la emergencia.

Actualmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una orden de captura contra Cabello, ofreciendo una recompensa de hasta $25 millones por información que conduzca a su localización, por presuntos delitos de narcotráfico y terrorismo.

De acuerdo con el diario El Nacional de Caracas, Barrett señaló que las directrices judiciales de su país no han cambiado y enfatizó que la respuesta de Washington se enmarca en el plan de tres fases para Venezuela delineado por la administración de Donald Trump tras la operación militar que capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero: la recuperación económica, la reconciliación y la transición democrática. Asimismo, calificó la respuesta humanitaria de Estados Unidos a la catástrofe en Venezuela como “la más grande” que ese país ha recibido.

Al ser consultado sobre la presunta prohibición que impediría a la líder opositora María Corina Machado regresar a Venezuela, el general del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, aclaró que su país no interviene en las decisiones políticas relacionadas con el acceso al espacio aéreo venezolano, ya que su participación se limita a brindar asistencia técnica para el suministro de recursos.

El pasado 2 de junio, un portavoz del Departamento de Estado declaró al diario El País de Madrid que los intentos de Machado por regresar a Venezuela eran “contraproducentes”. Aunque la Casa Blanca sostiene que mantiene su compromiso con el retorno de la democracia al país sudamericano, la administración Trump insiste en que, para celebrar elecciones libres y justas, primero es necesario estabilizar la economía venezolana.