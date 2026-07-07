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Estados Unidos prioriza la ayuda humanitaria en Venezuela pese a la orden de captura contra Diosdado Cabello

El encargado de negocios de Estados Unidos John Barrett reunido con el Comando Sur del Ejército estadounidense. Su jefe es Francis Donovan (centro).
El encargado de negocios de Estados Unidos John Barrett reunido con el Comando Sur del Ejército estadounidense. Su jefe es Francis Donovan (centro). Tomado de X @Southcom
Por
José Vilar
  • 07/07/2026 13:59
El encargado de negocios de EE. UU., John Barrett, aseguró que las prioridades judiciales de su país ‘no presentan variaciones’, pero afirmó que el propósito en este momento se centra en la asistencia humanitaria y la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio

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El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, afirmó este martes 7 de julio que, si bien el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, mantiene una orden de captura emitida por Washington, la prioridad absoluta del personal estadounidense está centrada en la distribución de ayuda humanitaria a los civiles afectados por los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurridos el pasado 24 de junio, así como en las necesidades logísticas derivadas de la emergencia.

Actualmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una orden de captura contra Cabello, ofreciendo una recompensa de hasta $25 millones por información que conduzca a su localización, por presuntos delitos de narcotráfico y terrorismo.

De acuerdo con el diario El Nacional de Caracas, Barrett señaló que las directrices judiciales de su país no han cambiado y enfatizó que la respuesta de Washington se enmarca en el plan de tres fases para Venezuela delineado por la administración de Donald Trump tras la operación militar que capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero: la recuperación económica, la reconciliación y la transición democrática. Asimismo, calificó la respuesta humanitaria de Estados Unidos a la catástrofe en Venezuela como “la más grande” que ese país ha recibido.

Al ser consultado sobre la presunta prohibición que impediría a la líder opositora María Corina Machado regresar a Venezuela, el general del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, aclaró que su país no interviene en las decisiones políticas relacionadas con el acceso al espacio aéreo venezolano, ya que su participación se limita a brindar asistencia técnica para el suministro de recursos.

El pasado 2 de junio, un portavoz del Departamento de Estado declaró al diario El País de Madrid que los intentos de Machado por regresar a Venezuela eran “contraproducentes”. Aunque la Casa Blanca sostiene que mantiene su compromiso con el retorno de la democracia al país sudamericano, la administración Trump insiste en que, para celebrar elecciones libres y justas, primero es necesario estabilizar la economía venezolana.

El uso del Aeropuerto de Maiquetía

Tanto Barrett como Donovan ofrecieron sus declaraciones desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que, pese a haber sufrido daños considerables en su edificio y en las pistas de aterrizaje, continúa operando parcialmente como punto de recepción de los rescatistas procedentes de 40 países, así como de la ayuda humanitaria destinada a Venezuela.

El jefe del Comando Sur aclaró que el personal militar estadounidense no ejerce el control de la terminal aérea y precisó que su labor se limita al soporte técnico para garantizar las maniobras de aterrizaje y despegue de las aeronaves que transportan ayuda humanitaria, además de colaborar en las tareas de descarga y almacenamiento.

El despliegue del Comando Sur en Maiquetía fue confirmado el pasado 5 de junio. Según la información oficial, efectivos de la Fuerza de Combate Litoral-24 del Cuerpo de Marines y especialistas del Elemento de Respuesta de Contingencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos trabajan junto al personal venezolano para coordinar las operaciones aéreas en la principal terminal del país.

La ayuda humanitaria de Estados Unidos

En cuanto a la ayuda humanitaria de Estados Unidos a Venezuela, Barrett informó que, tras casi dos semanas de labores de rescate, durante las cuales lograron salvar seis vidas, las brigadas estadounidenses de búsqueda y rescate procedentes de Los Ángeles (California) y Fairfax (Virginia) concluyeron su misión para dar paso a la fase de asistencia humanitaria y recuperación.

El presupuesto destinado por Washington a esta operación supera los $310 millones e incluye la distribución de alimentos, agua y comidas calientes mediante más de 60.000 kits familiares, transportados por vía terrestre, aérea y marítima.

Además, Estados Unidos reafirmó su compromiso con la reconstrucción de Venezuela, apoyando las labores forenses mediante el envío de 10 contenedores refrigerados para la conservación de los cuerpos, así como equipos especializados para la identificación de las víctimas.

Paralelamente, las autoridades estadounidenses mantienen conversaciones con aerolíneas de ese país para avanzar en la reactivación de las rutas comerciales, mientras aseguraron que aeropuertos como el de Valencia ya retomaron sus operaciones internacionales.

Asimismo, agencias federales como la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) evalúan las condiciones de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía para determinar cuándo podrán reanudarse los vuelos internacionales desde esa terminal.

”La reconstrucción tomará tiempo, pero los Estados Unidos están comprometidos con apoyar a Venezuela. El pueblo venezolano no está enfrentando este desafío solo. Nuestro mensaje sigue siendo el mismo que el primer día de la tragedia: estamos con Venezuela hoy y continuaremos con ustedes el día de mañana”, expresó el encargado de negocios, citado por El Nacional.

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
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