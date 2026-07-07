Estados Unidos prioriza la ayuda humanitaria en Venezuela pese a la orden de captura contra Diosdado Cabello

<b>El encargado de negocios de <a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a> en <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b>, <b>John Barrett</b>, afirmó este martes 7 de julio que, si bien el ministro del Interior venezolano, <b><a href="/tag/-/meta/diosdado-cabello">Diosdado Cabello</a></b>, mantiene una orden de captura emitida por <b>Washington</b>, la prioridad absoluta del personal estadounidense está centrada en la distribución de <b>ayuda humanitaria</b> a los civiles afectados por los dos <b>terremotos</b> de magnitudes <b>7.2</b> y <b>7.5</b>, ocurridos el pasado 24 de junio, así como en las necesidades logísticas derivadas de la emergencia.Actualmente, el <b>Departamento de Estado de Estados Unidos</b> mantiene una orden de captura contra <b>Cabello</b>, ofreciendo una recompensa de hasta $<b>25 millones </b>por información que conduzca a su localización, por presuntos delitos de <b>narcotráfico</b> y <b>terrorismo</b>.De acuerdo con el diario <b>El Nacional</b> de Caracas, <b>Barrett</b> señaló que las directrices judiciales de su país no han cambiado y enfatizó que la respuesta de Washington se enmarca en el plan de tres fases para <b>Venezuela</b> delineado por la administración de <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b> tras la operación militar que capturó a <b><a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a></b> el pasado 3 de enero: la recuperación económica, la reconciliación y la transición democrática. Asimismo, calificó la respuesta humanitaria de <b>Estados Unidos</b> a la catástrofe en <b>Venezuela</b> como 'la más grande' que ese país ha recibido.Al ser consultado sobre la presunta prohibición que impediría a la líder opositora <b><a href="/tag/-/meta/maria-corina-machado">María Corina Machado</a></b> regresar a <b>Venezuela</b>, el general del <b>Comando Sur de Estados Unidos</b>, <b>Francis Donovan</b>, aclaró que su país no interviene en las decisiones políticas relacionadas con el acceso al espacio aéreo venezolano, ya que su participación se limita a brindar asistencia técnica para el suministro de recursos.El pasado 2 de junio, un portavoz del <b>Departamento de Estado</b> declaró al diario <b>El País</b> de Madrid que los intentos de <b>Machado</b> por regresar a <b>Venezuela</b> eran 'contraproducentes'. Aunque la <b>Casa Blanca</b> sostiene que mantiene su compromiso con el retorno de la democracia al país sudamericano, la administración <b>Trump</b> insiste en que, para celebrar elecciones libres y justas, primero es necesario estabilizar la economía venezolana.