Sismo de magnitud 5.4 se registra en el Pacífico de Costa Rica

Un sismo de magnitud 5.4 se registró la tarde de este martes 7 de julio de 2026 en Costa Rica, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC).

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a la 1:11:26 p.m. (hora local) y fue clasificado como un sismo regional. El evento aparece con estado “revisado”, lo que indica que sus parámetros fueron verificados por los especialistas del instituto.

El informe detalla que el temblor tuvo una profundidad de 2 kilómetros y su epicentro se localizó en territorio costarricense, en la zona del Pacífico, según el mapa difundido por el IGC.

Hasta el momento, las autoridades de Costa Rica y Panamá no han reportado víctimas, personas heridas ni daños materiales asociados al movimiento sísmico.

Costa Rica y el occidente de Panamá forman parte de una región de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos y Caribe, por lo que los movimientos telúricos son frecuentes en esta zona de Centroamérica.