Sismo de magnitud 5.4 se registra en el Pacífico de Costa Rica

Un <b>sismo de magnitud 5.4</b> se registró la tarde de este <b>martes 7 de julio de 2026</b> en <b>Costa Rica</b>, informó el <b>Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC)</b>.De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a la <b>1:11:26 p.m. (hora local)</b> y fue clasificado como un <b>sismo regional</b>. El evento aparece con estado 'r<b>evisado'</b>, lo que indica que sus parámetros fueron verificados por los especialistas del instituto.El informe detalla que el temblor tuvo una <b>profundidad de 2 kilómetros</b> y su epicentro se localizó en territorio costarricense, en la zona del Pacífico, según el mapa difundido por el IGC.Hasta el momento, las autoridades de Costa Rica y Panamá no han reportado víctimas, personas heridas ni daños materiales asociados al movimiento sísmico.Costa Rica y el occidente de Panamá forman parte de una región de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de <b>Cocos</b> y <b>Caribe</b>, por lo que los movimientos telúricos son frecuentes en esta zona de Centroamérica.