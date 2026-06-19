Cepanim: MEF detalla sedes de entrega en provincias y comarcas desde el 22 de junio

A continuación los centros de entrega del Cepanim en el resto del país:<b>Panamá Oeste</b>: Feria de La Chorrera, Salón Ejecutivo Víctor Young.<b>Darién</b>: Oficina Regional del MEF en La Palma, Villa Gubernamental.<b>Colón</b>: Oficina Regional del MEF en Colón, Templo Masónico.<b>Coclé</b>: Oficina Regional del MEF en Penonomé, antiguo Global Bank.<b>Herrera</b>: Oficina Regional del MEF en Chitré, Edificio Consejo Provincial.<b>Los Santos</b>: Oficina Regional del MEF en Las Tablas, Edificio Francisco Villarreal.<b>Bocas del Toro</b>: Oficina Regional del MEF en Changuinola, Edificio Demetrio Guerra (Switch 4).<b>Chiriquí</b>: Oficina Regional del MEF en David, edificio de la Gobernación.<b>Veraguas</b>: Oficina Regional del MEF en Santiago, Plaza España, planta alta.<b>Comarca Ngäbe Buglé</b>: Oficina Regional del MEF en San Félix, frente al Parque de Las Madres.Los beneficiarios deberán acudir a los centros de distribución habilitados en cada provincia para retirar sus certificados, siguiendo los horarios e indicaciones establecidos por las autoridades.