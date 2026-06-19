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Cepanim: MEF detalla sedes de entrega en provincias y comarcas desde el 22 de junio

El resto del país recibirá Cepanim desde el 22 de junio, confirma el MEF
El resto del país recibirá Cepanim desde el 22 de junio, confirma el MEF Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/06/2026 13:39
Los pagos de Cepanim continuarán el 22 de junio en el interior del país, exclusivamente con cita previa.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (Ministerio de Economía y Finanzas) informó que a partir del lunes 22 de junio iniciará el proceso de pago de los Certificados de Pago Negociables por Interés de Mora (Cepanim) en el resto del país, luego de que la atención comenzara esta semana en la provincia de Panamá.

La entidad aclaró que este proceso se realiza únicamente para los beneficiarios bajo el sistema de cita previa, por lo que no se atenderá a personas que acudan sin programación.

El MEF explicó que las notificaciones de las citas son enviadas al correo electrónico registrado por cada usuario en la plataforma oficial. Además, los beneficiarios pueden consultar la fecha y hora asignadas ingresando al portal de Cepanim, utilizando su usuario y contraseña en la sección “Mis Solicitudes”.

Asimismo, la institución reiteró el llamado a verificar periódicamente el estatus del trámite y evitar presentarse sin convocatoria, ya que la atención se brinda únicamente a quienes cuentan con cita programada.

Cepanim será entregado en oficinas del MEF en provincias y comarcas

A continuación los centros de entrega del Cepanim en el resto del país:

Panamá Oeste: Feria de La Chorrera, Salón Ejecutivo Víctor Young.

Darién: Oficina Regional del MEF en La Palma, Villa Gubernamental.

Colón: Oficina Regional del MEF en Colón, Templo Masónico.

Coclé: Oficina Regional del MEF en Penonomé, antiguo Global Bank.

Herrera: Oficina Regional del MEF en Chitré, Edificio Consejo Provincial.

Los Santos: Oficina Regional del MEF en Las Tablas, Edificio Francisco Villarreal.

Bocas del Toro: Oficina Regional del MEF en Changuinola, Edificio Demetrio Guerra (Switch 4).

Chiriquí: Oficina Regional del MEF en David, edificio de la Gobernación.

Veraguas: Oficina Regional del MEF en Santiago, Plaza España, planta alta.

Comarca Ngäbe Buglé: Oficina Regional del MEF en San Félix, frente al Parque de Las Madres.

Los beneficiarios deberán acudir a los centros de distribución habilitados en cada provincia para retirar sus certificados, siguiendo los horarios e indicaciones establecidos por las autoridades.

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