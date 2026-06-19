Cepanim: MEF detalla sedes de entrega en provincias y comarcas desde el 22 de junio

El Ministerio de Economía y Finanzas (Ministerio de Economía y Finanzas) informó que a partir del lunes 22 de junio iniciará el proceso de pago de los Certificados de Pago Negociables por Interés de Mora (Cepanim) en el resto del país, luego de que la atención comenzara esta semana en la provincia de Panamá.

La entidad aclaró que este proceso se realiza únicamente para los beneficiarios bajo el sistema de cita previa, por lo que no se atenderá a personas que acudan sin programación.

El MEF explicó que las notificaciones de las citas son enviadas al correo electrónico registrado por cada usuario en la plataforma oficial. Además, los beneficiarios pueden consultar la fecha y hora asignadas ingresando al portal de Cepanim, utilizando su usuario y contraseña en la sección “Mis Solicitudes”.

Asimismo, la institución reiteró el llamado a verificar periódicamente el estatus del trámite y evitar presentarse sin convocatoria, ya que la atención se brinda únicamente a quienes cuentan con cita programada.