La otra cara de la fiebre mundialista: caen 12 personas por fabricar ropa falsa de la Selección

La pasión que despierta la Selección de Panamá durante el Mundial 2026 también está siendo aprovechada por redes dedicadas a la falsificación de productos deportivos.

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, informó sobre la aprehensión de 12 personas durante un operativo realizado en Panamá Oeste en coordinación con la Policía Nacional.

Durante las diligencias, las autoridades descubrieron un presunto taller clandestino donde se fabricaban prendas falsificadas de la Selección de Panamá.

Entre los hallazgos se encontraban decenas de camisetas con el diseño oficial, además de materiales, máquinas de coser y planchas utilizadas para la confección de la mercancía.

Las imágenes divulgadas por la Fiscalía muestran una gran cantidad de camisetas y equipos de trabajo distribuidos dentro de una instalación que aparentemente funcionaba como centro de producción de los artículos deportivos ilegales.

El operativo se produce en momentos en que el entusiasmo por la participación de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha disparado la demanda de camisetas, banderas y otros productos alusivos al equipo nacional, especialmente entre los aficionados que siguen de cerca el desempeño de la selección dirigida por Thomas Christiansen.

Las autoridades señalaron que la mercancía estaba lista para su distribución y comercialización, por lo que se evitó que estos productos llegaran al mercado nacional y fueran vendidos como artículos originales.