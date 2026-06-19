Vestidos de blanco, estudiantes exigen justicia por menor asesinada frente a la Escuela Bilingüe El Japón

Alrededor de 53 estudiantes, acompañados por sus padres y familiares de la víctima, participaron este viernes 19 de junio en una manifestación pacífica realizada en Plaza Edison para exigir justicia por la muerte de la niña de 10 años, asesinada el pasado miércoles frente a la Escuela Bilingüe El Japón.

Vestidos de blanco y portando globos del mismo color, los asistentes se congregaron en las inmediaciones del lugar mientras sostenían pancartas y repetían consignas de “justicia” en memoria de la menor.

Entre los participantes se encontraban varios compañeros de escuela y amigos de la menor. Una de las niñas presentes relató a La Estrella de Panamá que conocía a la víctima y que incluso tenían planes de reunirse para pasar la tarde.

“Estamos aquí por nuestra amiga, porque ella no tuvo la culpa de lo que pasó. Vivía cerca de nuestro grupo y habíamos hecho planes para salir a jugar”, expresó.

La menor también pidió mayores medidas de seguridad en los centros educativos.

“Queremos que el señor presidente ponga seguridad en la escuela, policías y cámaras. Queremos justicia por nuestra amiga”, manifestó antes de ser respaldada por otros estudiantes que comenzaron a repetir la misma exigencia.

Durante la protesta también estuvo presente la abuela de la niña, quien informó que la familia se encuentra realizando gestiones para repatriar los restos de su nieta a Nicaragua, país de origen de sus familiares.

Según explicó, ya mantienen contacto con una funeraria para iniciar los trámites correspondientes y han solicitado apoyo para agilizar el proceso.

La mujer indicó además que la madre de la menor permanece hospitalizada tras resultar herida durante el ataque. De acuerdo con su testimonio, recibió cinco impactos de bala en un pie y se esperaba que fuera dada de alta este viernes.

La Policía Nacional mantuvo presencia en el lugar durante la manifestación, que transcurrió de manera pacífica.