Cepanim: Banco Nacional de Panamá abre centros de negociación en todo el país

El Banco Nacional de Panamá habilitó los siguientes centros de negociación en el territorio nacional del Cepanim:<b>-Panamá:</b> Plaza Edison, La Exposición, Chanis, Las Cumbres, Pedregal, Belén (Plaza Los Pinos), Chepo, Tortí.<b>-Colón: </b>Sabanitas, 4 Altos y Costa Abajo.<b>-Darién: </b>Metetí y La Palma.<b>-Coclé:</b> Penonomé Centro, La Pintada, Natá, Antón, Río Hato y El Valle de Antón.<b>-Azuero: </b>La Arena, Pesé, Los Pozos, La Villa de Los Santos, Pedasí, Macaracas y Ocú.<b>-Panamá Oeste:</b> La Chorrera (Plaza OnDGO, La Chorrera (Parque Libertador) y San Carlos.<b>-Chiriquí:</b> Doleguita, Boquerón, Dolega, Gualaca, Alanje, Volcán, Río Sereno, San Félix, Boquete.<b>-Bocas del Toro: </b>Changuinola, Almirante, Bocas del Toro (Isla Colón), Chiriquí Grande.<b>-Veraguas: </b>Plaza Banconal, Soná, San Francisco de La Montaña, Cañazas.