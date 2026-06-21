Cepanim: Banco Nacional de Panamá abre centros de negociación en todo el país

El Banco Nacional de Panamá informó a los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) que estos instrumentos tienen una fecha de vencimiento definida y no pueden ser cobrados antes de ese plazo sin un proceso establecido.

La entidad explicó que quienes deseen hacerlos efectivos de forma anticipada deben acogerse a una negociación voluntaria, en la que se aplica una tasa de descuento según el tiempo restante hasta su vencimiento.

Estas tasas varían entre 4.33% y 5.00% anual, dependiendo de las condiciones de cada certificado.