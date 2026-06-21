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PANAMÁ

Cepanim: Banco Nacional de Panamá abre centros de negociación en todo el país

Nuevos centros de negociación del Banco Nacional para beneficiarios de Cepanim
Nuevos centros de negociación del Banco Nacional para beneficiarios de Cepanim Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/06/2026 15:33
El Banco Nacional de Panamá informó sobre los Cepanim y habilitó los centros de negociación a nivel nacional

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El Banco Nacional de Panamá informó a los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) que estos instrumentos tienen una fecha de vencimiento definida y no pueden ser cobrados antes de ese plazo sin un proceso establecido.

La entidad explicó que quienes deseen hacerlos efectivos de forma anticipada deben acogerse a una negociación voluntaria, en la que se aplica una tasa de descuento según el tiempo restante hasta su vencimiento.

Estas tasas varían entre 4.33% y 5.00% anual, dependiendo de las condiciones de cada certificado.

Banco Nacional habilita centros de negociación a nivel nacional

El Banco Nacional de Panamá habilitó los siguientes centros de negociación en el territorio nacional del Cepanim:

-Panamá: Plaza Edison, La Exposición, Chanis, Las Cumbres, Pedregal, Belén (Plaza Los Pinos), Chepo, Tortí.

-Colón: Sabanitas, 4 Altos y Costa Abajo.

-Darién: Metetí y La Palma.

-Coclé: Penonomé Centro, La Pintada, Natá, Antón, Río Hato y El Valle de Antón.

-Azuero: La Arena, Pesé, Los Pozos, La Villa de Los Santos, Pedasí, Macaracas y Ocú.

-Panamá Oeste: La Chorrera (Plaza OnDGO, La Chorrera (Parque Libertador) y San Carlos.

-Chiriquí: Doleguita, Boquerón, Dolega, Gualaca, Alanje, Volcán, Río Sereno, San Félix, Boquete.

-Bocas del Toro: Changuinola, Almirante, Bocas del Toro (Isla Colón), Chiriquí Grande.

-Veraguas: Plaza Banconal, Soná, San Francisco de La Montaña, Cañazas.

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