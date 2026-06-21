Más de 25 millones de colombianos participan en la segunda vuelta presidencial

La segunda vuelta presidencial en Colombia avanza con una participación superior a los 25 millones de electores, según los datos divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil en su boletín número 13.

De acuerdo con el organismo electoral, hasta el momento se han contabilizado 25.896.018 votantes de un total de 41.421.973 ciudadanos habilitados para sufragar, en una jornada que definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

La contienda enfrenta a Abelardo de la Espriella, candidato de Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, dos aspirantes que encarnan proyectos políticos opuestos sobre seguridad, economía, paz y el papel del Estado.

Además de los sufragios emitidos para las candidaturas presidenciales, la Registraduría reportó 419.813 votos en blanco, equivalentes al 1,63 % del total contabilizado hasta el momento.

Asimismo, se registraron 28.497 tarjetas no marcadas, lo que representa el 0,11 % de los votos depositados, mientras que los votos nulos ascendieron a 216.987, correspondientes al 0,83 %.

Las autoridades electorales han destacado el desarrollo normal de la jornada en la mayor parte del territorio colombiano, mientras continúan avanzando el preconteo y la consolidación de los resultados oficiales.

La participación electoral es observada con especial atención por analistas y campañas debido a que podría resultar determinante en una elección que llega precedida por encuestas que mostraban una ventaja para De la Espriella, aunque con un segmento importante de ciudadanos indecisos.

La Registraduría recordó que los resultados divulgados durante la jornada corresponden al preconteo de las mesas de votación y que los datos oficiales serán confirmados posteriormente mediante el escrutinio realizado por las autoridades competentes.

A medida que avance el procesamiento de las actas electorales se conocerá el comportamiento definitivo de la votación y si Colombia opta por un giro hacia la derecha con De la Espriella o por la continuidad del proyecto progresista representado por Cepeda.

La expectativa se concentra ahora en los próximos boletines de la Registraduría, que permitirán conocer la distribución de los votos entre ambos candidatos y perfilar al próximo presidente de Colombia.