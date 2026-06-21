Más de 25 millones de colombianos participan en la segunda vuelta presidencial

La segunda vuelta presidencial en <b>Colombia </b>avanza con una participación <b>superior a los 25 millones de electores</b>, según los datos divulgados por la <b>Registraduría Nacional del Estado Civil en su boletín número 13.</b>De acuerdo con el organismo electoral, <b>hasta el momento se han contabilizado 25.896.018 votantes de un total de 41.421.973 ciudadanos habilitados para sufragar</b>, en una jornada que definirá quién ocupará la<b> Casa de Nariño</b> durante los próximos cuatro años.La contienda enfrenta a <b>Abelardo de la Espriella</b>, candidato de <b>Defensores de la Patria</b>, e <b>Iván Cepeda</b>, representante del <b>Pacto Histórico</b>, dos aspirantes que encarnan proyectos políticos opuestos sobre seguridad, economía, paz y el papel del Estado.Además de los sufragios emitidos para las candidaturas presidenciales,<b> la Registraduría reportó 419.813 votos en blanco</b>, equivalentes al 1,63 % del total contabilizado hasta el momento.Asimismo, <b>se registraron 28.497 tarjetas no marcadas</b>, lo que representa el 0,11 % de los votos depositados, mientras que <b>los votos nulos ascendieron a 216.987</b>, correspondientes al 0,83 %.Las autoridades electorales han destacado el desarrollo normal de la jornada en la mayor parte del territorio colombiano, mientras continúan avanzando el preconteo y la consolidación de los resultados oficiales.La participación electoral es observada con especial atención por analistas y campañas debido a que podría resultar determinante en una elección que llega precedida por encuestas que mostraban una ventaja para <b>De la Espriella</b>, aunque con un segmento importante de ciudadanos indecisos.La Registraduría recordó que los resultados divulgados durante la jornada corresponden <b>al preconteo de las mesas de votación y que los datos oficiales serán confirmados posteriormente mediante el escrutinio</b> realizado por las autoridades competentes.A medida que avance el procesamiento de las actas electorales se conocerá el comportamiento definitivo de la votación y si <b>Colombia </b>opta por un giro hacia la derecha con <b>De la Espriella</b> o por la continuidad del proyecto progresista representado por <b>Cepeda</b>.La expectativa se concentra ahora en los próximos boletines de la Registraduría, que permitirán conocer la distribución de los votos entre ambos candidatos y perfilar al próximo presidente de <b>Colombia</b>.