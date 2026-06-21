Abelardo de la Espriella gana el preconteo y se perfila como nuevo presidente de Colombia

El candidato de derecha Abelardo de la Espriella se perfila como el próximo presidente de Colombia luego de imponerse en el preconteo de la segunda vuelta presidencial celebrada este domingo, según los resultados divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

A una hora y media del cierre de las urnas, los datos preliminares mostraban una ventaja para De la Espriella sobre el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en una de las elecciones más polarizadas de los últimos años en Colombia.

De acuerdo con el boletín más reciente de la Registraduría, el preconteo avanzaba con más de 25 millones de votos contabilizados, reflejando una alta participación ciudadana en una jornada que transcurrió sin mayores incidentes reportados por las autoridades electorales.

Nota en desarrollo...