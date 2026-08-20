Hallan feto dentro de una maleta en el vertedero de Monte Esperanza en Colón

Un feto de aproximadamente cuatro a cinco meses de gestación fue localizado la mañana de este jueves 20 de agosto dentro de una maleta en el Vertedero Municipal de Monte Esperanza, ubicado en la provincia de Colón.

El descubrimiento lo realizaron trabajadores de la empresa de recolección Aguaseo durante la jornada matutina de disposición de desechos en el vertedero. Al percatarse de los restos dentro del equipaje, el personal suspendió las labores en el área y dio aviso a las autoridades para dar inicio a las investigaciones.

Agentes de la Policía Nacional y peritos del Departamento de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) se trasladaron al sitio para acordonar el área, ejecutar el levantamiento e iniciar las primeras diligencias de investigación.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, el desarrollo del feto corresponde a un periodo de entre 16 y 20 semanas de gestación.

El Ministerio Público busca determinar las circunstancias exactas del hecho, así como la ruta de recolección de los camiones que vertieron desechos en esa zona específica durante la jornada matutina, con el fin de rastrear el origen del equipaje y dar con los responsables.

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