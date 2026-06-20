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Agroferias IMA 22 y 23 de junio 2026: fechas, horarios y lugares de venta

El IMA anuncia agroferias este 22 y 23 de junio en distintos puntos del país
El IMA anuncia agroferias este 22 y 23 de junio en distintos puntos del país Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/06/2026 14:08
Este lunes 22 y martes 23 de junio se desarrollarán agroferias del IMA con productos a bajo costo a nivel nacional.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este lunes 22 y martes 23 de junio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Calendario de agroferias del IMA del 22 y 23 de junio a nivel nacional

Para el lunes 22 y martes 23 de junio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 22 DE JUNIO

-Panamá: Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Bongo en el distrito de Bugaba.

MARTES 23 DE JUNIO

-Panamá: Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres en el distrito de Panamá.

-Coclé: Casa del Pueblo de El Cristo en el dstrito de Aguadulce.

-Herrera: Casa Comunal de Tacita de Oro en Parita cabecera.

-Colón: Parque central de Nuevo Chagres en el distrito de Chagres.

-Panamá Oeste: Casa comunal de Cirí Grande en el distrito de Capira.

-Chiriquí: Cancha comunal de San Juan en el distrito de San Lorenzo.

-Panamá Este: Gimnasio de Higuera en el distrito de Chepo.

-Veraguas: Cancha techada de Santa Fe en el distrito de Santa Fe y en el cuadro deportivo de San Bartolo en el distrito de La Mesa.

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