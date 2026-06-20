Agroferias IMA 22 y 23 de junio 2026: fechas, horarios y lugares de venta

Para el lunes 22 y martes 23 de junio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>LUNES 22 DE JUNIO</b><b>-Panamá:</b> Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco.<b>-Chiriquí: </b>Cancha Comunal de Bongo en el distrito de Bugaba.<b>MARTES 23 DE JUNIO</b><b>-Panamá: </b>Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres en el distrito de Panamá.<b>-Coclé: </b>Casa del Pueblo de El Cristo en el dstrito de Aguadulce.<b>-Herrera: </b>Casa Comunal de Tacita de Oro en Parita cabecera.<b>-Colón:</b> Parque central de Nuevo Chagres en el distrito de Chagres.<b>-Panamá Oeste: </b>Casa comunal de Cirí Grande en el distrito de Capira.<b>-Chiriquí: </b>Cancha comunal de San Juan en el distrito de San Lorenzo.<b>-Panamá Este: </b>Gimnasio de Higuera en el distrito de Chepo.<b>-Veraguas: </b>Cancha techada de Santa Fe en el distrito de Santa Fe y en el cuadro deportivo de San Bartolo en el distrito de La Mesa.