Agroferias IMA 22 y 23 de junio 2026: fechas, horarios y lugares de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este lunes 22 y martes 23 de junio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.