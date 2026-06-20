EN VIVO: Alemania vs. Costa de Marfil

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53'
¡Otra vez llega Costa de Marfil!
Diallo está siendo un dolor de cabeza para la zaga teutona. Cede balón a Kessié dentro del área, pero de una vez le caen varios elementos del cuadro alemán, sin embargo saca el remate pero se va al tiro de esquina. A la posterior, en la jugada del córner no sacan ventaja los marfileños y reinician desde atrás.
50'
¡Se lo pierde Costa de Marfil!
Buena la combinación entre Amad Diallo y Bonny. El hombre del Manchester United realiza una buena jugada individual, cede para Bonny pero este último no termina rematando de buena manera.
46'
Sustitución en Alemania
Deja el campo de juego Schlotterbeck por lesión, ingresa Antonio Rüdiger.
¡Inicia la segunda parte!
45+7'
¡Finaliza la primera parte! ¡Victoria momentánea de Costa de Marfil 0-1 ante Alemania con gol de Kessié!
45+6'
Termina Alemania atacando en territorio rival
45+2'
Aprieta Alemania en la recta final
Los alemanes no se quieren ir abajo en el marcador en el medio tiempo. Siguen apretando a los marfileños, pero está bien replegado el equipo africano.
45'
Se agregan 7 minutos
37'
¡Cerca Bonny del 0-2!
Le queda el balón al hombre del Inter de Milán, pero bien ataja Neuer. Sigue atacando los marfileños.
35'
Desconcertado el equipo alemán
El gol de Kessié ha sido un balde de agua fría para los teutones. Pases exigidos, poca precisión en los pases, poco ataque. No ha podido reaccionar el equipo alemán.
30'
¡Sorpresa en Toronto y ya lo gana Costa de Marfil 0-1!
Fiesta marfileña en Toronto. El equipo alemán no pudo despejar un esférico tras un pase de la vida. El balón de queda al capitán Kessié y la manda a guardar. Sorpresa hasta el momento en Canadá con esta victoria momentánea de Costa de Marfil sobre Alemania 0-1.
¡GOOOOOOOOL DE COSTA DE MARFIL!
28'
Se reanudan las acciones
25'
Pausa de hidratación en el Estadio Toronto
El árbitro decreta la pausa de hidratación y se retumba en el recinto un abucheo por esta nueva normativa de la FIFA.
22'
¡Le anulan un gol a Alemania!
Lanzamiento de tiro de esquina y Pavlovic gana el salto. Remata a portería, pero en el gesto choca con el portero marfileño y el portero decreta infracción del alemán.
20'
¡Otra vez Alemania y busca el 1-0!
Esta vez fue turno de Nmecha. Se anima de media distancia, pero el disparo sufre un desvío y se marcha a tiro de esquina.
18'
Intenta Musiala, pero se marcha desviado el intento
Combinación por izquierda, recibe el jugador del Bayern Múnich. Controla hacia dentro, pero su disparo se marcha por poco desviado cerca del segundo poste.
Ya ingresa el central alememán. Hay que recordar que si un jugador lesionado recibe atención médica, y no es el portero, debe esperar fuera del campo 1 minuto para poder entrar nuevamente
Se reanuda el partido. Alemania juega con 10 momentáneamente a la espera del ingreso de Schlotterbeck
13'
Se pausa el partido. Está Schlotterbeck postrado en el suelo por una molestia física
10'
¡Cerca Alemania del primero!
Sigue asechando los teutones con posesiones largas. Centro de Kimmich para Harvertz, quien remata de cabeza, pero bien el portero marfileño atajando el esférico.
4'
Kimmich porta la cinta de capitán por encima de Neuer
Luego de haberse retirado y vuelto a la selección, Manuel Neuer vuelve al 11 titular, pero lo hace sin ser el primer capitán. El portero del Bayern Múnich respeta el puesto de Kimmich al heredar la capitanía.
2'
¡12 segundos y ya hubo un disparo de Alemania!
Los teutones van por ese primer lugar y así lo demostraron. Apenas a los 12 segundos cayó el primer remate de Harvertz, pero se marcha por encima del travesaño.
1'
¡Inicia el partido!
¡Ya sonaron los himnos nacionales y en breve minutos iniciará el partido!
Invitados de lujo en el Estadio Toronto
Al ser un partido de alta importancia para los alemanes, nadie se quiso perder este compromiso. Las leyendas de la selección de Alemania, Thomas Müller y Mats Hummels se encuentran en el Estadio Toronto para apoyar a sus excompañeros.
¡Tenemos a los 11 titulares de ambos equipos!
Los alemanes no se guardaron nada y saltaran con sus mejores jugadores al campo de juego. Los mismo para los marfileños, quienes buscarán dar la gran sorpresa en esta jornada.
11 titular de Alemania: Neuer; Kimiich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic, Sané, Musiala, Wirtz y Havertz.
11 titlar de Costa de Marfil: Fofana; Konan, Agbadou, Kossounou, Singo; Sangaré, Kessié, Oulaï; Diomande, Bonny y Amad.
¡Alemania y Costa de Marfil se ven las caras en la Copa Mundial de la FIFA 2026!
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Alemania y Costa de Marfil de La Estrella de Panamá!
Los teutones y marfileños se ven las caras luego de conseguir una victoria en la jornada inicial. Ahora el panorama es similar para ambos, pero todo puede llegar a cambiar tras este compromiso dentro del Grupo E.
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