Alcaldía de Panamá solicitará préstamos a mediano plazo por $27.2 millones para pagar deudas acumuladas

El Concejo de Panamá aprobó el Acuerdo No. 259 de 16 de septiembre de 2025, que autoriza al alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, a solicitar, gestionar, negociar y suscribir la documentación necesaria para contratar un préstamo de hasta 27.2 millones de dólares con Multibank, con el objetivo de cancelar obligaciones pendientes relacionadas con los servicios de gestión de cobros y recaudación tributaria del Municipio de Panamá.

La decisión fue adoptada tras el reconocimiento de una deuda acumulada correspondiente a facturas pendientes de pago y otros compromisos derivados de un contrato suscrito para apoyar la recaudación de tasas, tributos y contribuciones municipales.

Según el acuerdo publicado este 19 de junio en la Gaceta Oficial No. 30550 A, la Tesorería Municipal reconoció una deuda superior a los 27.2 millones de dólares, compuesta por facturas correspondientes a las vigencias fiscales de 2023, 2024 y 2025, además de un saldo remanente del código fuente valorado en 1,050,516 dólares.

El documento señala que estas obligaciones se originaron antes de la actual administración municipal y que el monto total no podía ser cubierto de manera inmediata con el flujo de caja disponible al vencimiento del contrato.

Por esta razón, el Concejo de Panamá consideró viable la propuesta de financiamiento presentada por Multibank para atender el compromiso financiero.

El origen de la obligación se remonta a la licitación pública MP-LP-03-2002, convocada para brindar apoyo en la recaudación de tasas, tributos y contribuciones del Municipio de Panamá.

El contrato fue adjudicado inicialmente a DSI (Centroamérica), S.A., mediante el Contrato No. 024-2006. Posteriormente, a través de la Adenda No. 2, Multibank asumió los derechos y obligaciones del contrato.

Más adelante, la entidad bancaria propuso la terminación anticipada de la relación contractual y, mediante la Adenda N.° 6, se estableció como fecha de finalización el 30 de septiembre de 2025.

Condiciones del financiamiento

El acuerdo municipal establece los términos bajo los cuales se estructurará el préstamo:

Monto máximo: $27,289,051.

Tasa de interés: 7.25%.

Plazo de amortización: 45 meses.

Comisión de desembolso: No aplica.

Forma de pago: 14 cuotas trimestrales de $2,100,000 entre capital e intereses.

Cuota final: destinada a cancelar el saldo restante de la deuda.

Desembolso: un único pago programado a más tardar el 30 de septiembre de 2025.

El Acuerdo No. 259 fue aprobado el 16 de septiembre de 2025 y refrendado por la junta directiva del Concejo de Panamá, integrada por el presidente Mario Kennedy, el vicepresidente Senén Mosquera y el secretario general Manuel Jiménez Medina.

La normativa entró en vigencia tras su sanción y publicación en la Gaceta Oficial, facultando a Mizrachi para concretar la operación financiera destinada a cancelar la deuda reconocida por la comuna.