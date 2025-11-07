Municipios formalizarán cobro por deuda millonaria del Ministerio de Economía y Finanzas

El debate sobre la falta de recursos municipales, encendido por los recientes enfrentamientos entre los <b>alcaldes de Panamá, <a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">Mayer Mizrachi</a>, y de Colón, <a href="/tag/-/meta/diogenes-galvan">Diógenes Galván</a></b>, ha encontrado un punto de acción: la <b>Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA)</b> está formalizando la gestión de cobro ante el<b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas"> Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> por la deuda millonaria.<b>Narciso Machuca, asesor legal de AMUPA</b>, explicó el sistema de ingresos municipales y respaldar el reclamo de los alcaldes por los fondos retenidos durante una entrevista ofrecida en Radio Panamá.