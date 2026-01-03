Alcaldía de Panamá otorgará 10 % de descuento al pago de los impuestos de enero

La Tesorería Municipal de la Alcaldía de Panamá inició el periodo de incentivos tributarios para el año 2026.

Durante todo el mes de enero, los contribuyentes tienen la oportunidad de recibir un descuento del 10 % al cancelar la anualidad de sus impuestos de negocios y publicidad exterior.

Los interesados deben estar paz y salvo para tramitar este beneficio a través de la plataforma ‘Alcaldía Digital’, ingresar su “Declaración Jurada de Ingresos Brutos 2025”, generar la liquidación, verificar el descuento antes y proceder al pago.

También puede solicitar su liquidación anual con descuento en el Departamento de Apremio, planta baja del edificio Hatillo en horario hábil.

El cumplimiento temprano de las obligaciones tributarias, además brindar el incentivo del descuento, previene multas, recargos por olvidos y confusiones en el pago mensual de los impuestos municipales, explicó la Alcaldía en un comunicado.

Los pagos pueden hacerse por banca en línea, a través de los cajeros automáticos, en la plataforma ‘Alcaldía Digital’ o presencialmente en las agencias de pago de la Alcaldía de Panamá: en efectivo, Visa, Mastercad o Clave.

El incentivo de pronto pago para este 2026 llega tras un 2025 marcado con cifras récord de recaudación. El tesorero municipal del Distrito de Panamá, Olmedo Rodríguez, recientemente estimó un crecimiento de entre el 3 % y el 5 % en las recaudaciones impuestos municipales del 2025 comparado con 2024, alcanzando una cifra aproximada de $141 millones.

Rodríguez destacó que este incremento en los ingresos por tasas, impuestos y permisos se ha logrado sin realizar aumentos en la carga impositiva ni en las tasas vigentes.

Recalcó que la administración ha operado bajo el régimen municipal establecido desde 2011, enfocándose en la eficiencia y la fiscalización en lugar de la creación de nuevos gravámenes.

Expendio de licores, obras y proyectos de construcción, permisos legales y comercio general son las actividades con mayor tributación en la Alcaldía.

Rodríguez vinculó el buen comportamiento de los contribuyentes con la visibilidad de la gestión. “Esa contribución ciudadana de ver que sus impuestos se están manejando de una manera segura y potable hace que las personas estén al día”. Actualmente, la Alcaldía avanza en obras en los sectores Este, Centro y Norte del distrito.