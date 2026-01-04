Policía Nacional intensifica controles y aprehende a más de 100 personas

La Policía Nacional aprehendió a 114 personas durante las últimas 24 horas como resultado de diversos operativos ejecutados a nivel nacional. Del total de aprehendidos, 60 fueron por oficio, 32 por faltas administrativas, 16 en flagrancia y seis por microtráfico.

Como parte de estas acciones, las unidades policiales realizaron 11 allanamientos, en los que se logró la incautación de un arma de fuego, 53 carrizos y cinco bolsitas con cocaína, dos bolsitas con marihuana y dos sobrecitos de esteroide. Además, se recuperó un vehículo con denuncia de hurto y se decomisaron 13 dólares en efectivo.

En materia de tránsito, la Policía Nacional impuso 846 infracciones, entre las que destacan 133 por exceso de velocidad, 37 por licencia vencida y 35 por luces no adecuadas. Asimismo, se sancionó a conductores por aliento alcohólico (10), uso del celular (7) y embriaguez comprobada (6). Durante los operativos viales, 61 vehículos fueron remolcados en grúa por diversas causas.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo los operativos preventivos y de control, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley.