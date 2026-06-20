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Conductores del transporte público podrán pensionarse: Seguro Social aprueba afiliación obligatoria

La CSS justifica la medida señalando que este es un grupo que desarrolla actividades económicas de manera independiente.
La CSS justifica la medida señalando que este es un grupo que desarrolla actividades económicas de manera independiente. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 20/06/2026 17:24
La medida fue publicada en la Gaceta Oficial mediante la Resolución No. 58,705-2026-J.D. y entró en vigencia de forma inmediata en el país.

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Los conductores y sus auxiliares del transporte público de pasajeros en Panamá deberán afiliarse obligatoriamente a la Caja de Seguro Social (CSS), según un nuevo reglamento aprobado por la Junta Directiva de la institución el pasado 11 de junio de 2026 y promulgado este viernes 19 de junio en la Gaceta Oficial No. 30550 A.

La medida se fundamenta en el artículo No. 71 del Texto Único de la Ley Orgánica de la CSS, que faculta a la entidad a establecer mecanismos especiales de afiliación y empieza regir de manera inmediata en todo país.

Las cotizaciones y coberturas

Las cuotas se calcularán sobre el 9.36% de la remuneración que cada trabajador declare, con un mínimo de $500 mensuales, (cerca de 46.50 dólares). Con ello accederán solo a las prestaciones del Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte: pensiones por invalidez no profesional, pensiones de vejez y pensiones de sobrevivientes.

Quienes deseen también cobertura de salud (atención médica en policlínicas, hospitales, medicamentos para sí mismo y sus asegurados), subsidio por enfermedad y subsidio de maternidad podrán hacerlo de forma voluntaria, aportando un 8.5% adicional sobre un ingreso declarado no menor a $800 mensuales, que serían aproximadamente 68.00 dólares.

Los propietarios de los certificados, corresponsables

El reglamento establece que los dueños de los certificados de operación (cupos) deberán entregar periódicamente a la CSS la información de los conductores y auxiliares que explotan dichos permisos, verificar su afiliación y promover el pago oportuno de las cuotas.

Justificación

La CSS justifica la medida señalando que este es un grupo que desarrolla actividades económicas de manera independiente y que históricamente ha presentado bajos niveles de afiliación, dejando a sus familias vulnerables ante la invalidez, la vejez o la muerte.

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