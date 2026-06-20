Conductores del transporte público podrán pensionarse: Seguro Social aprueba afiliación obligatoria

Los<b> conductores y sus auxiliares del transporte público de pasajeros </b>en Panamá deberán afiliarse obligatoriamente a la<b> <a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</b>,</a> según un nuevo reglamento aprobado por la Junta Directiva de la institución el pasado 11 de junio de 2026 y promulgado este viernes 19 de junio en la <b>Gaceta Oficial No. 30550 A</b>.La medida se fundamenta en el <b>artículo No. 71 del Texto Único de la Ley Orgánica de la CSS</b>, que faculta a la entidad a establecer mecanismos especiales de afiliación y<b> empieza regir de manera inmediata en todo país</b>.