Las 5 claves que debes saber de Panamá y el mundo este sábado 20 de junio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este sábado 20 de junio por noticias de alto impacto en los ámbitos judicial, político, social y deportivo.

-La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Diana García, reprogramó para el próximo 24 de agosto la audiencia de solicitud de acumulación de causas dentro del proceso penal que se le sigue a Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). El exfuncionario es investigado por presuntos delitos contra la administración pública, entre ellos peculado doloso agravado.

-El Concejo de Panamá aprobó el Acuerdo No. 259 del 16 de septiembre de 2025, mediante el cual se autoriza al alcalde Mayer Mizrachi a gestionar, negociar y suscribir la documentación necesaria para contratar un préstamo de hasta 27.2 millones de dólares con Multibank. El objetivo de la operación financiera es cancelar obligaciones pendientes relacionadas con los servicios de gestión de cobros y recaudación tributaria del Municipio de Panamá.

-La Defensoría del Pueblo confirmó que mantiene un seguimiento al traslado de 29 personas privadas de libertad hacia el Parque Nacional Coiba, un caso que ha generado atención pública por las condiciones y el contexto del procedimiento.

-El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, manifestó su intención de solicitar la anulación del voto emitido en el exterior, una medida que podría modificar el resultado de los recientes comicios presidenciales, ya que el aspirante lidera el conteo de los votos emitidos dentro del territorio peruano.

-El Mundial 2026 dejó uno de los hechos más comentados de la jornada: el volante paraguayo Miguel Almirón fue expulsado en el partido frente a Turquía y se convirtió en el primer jugador sancionado bajo la nueva normativa conocida como la “Ley Vinícius”, implementada por la FIFA para este torneo.