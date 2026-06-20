Panamá lidera reunión de la AEC y refuerza su papel en el multilateralismo regional

De esta manera inicia una semana que también servirá para conmemorar el <b>Bicentenario del <a href="/tag/-/meta/congreso-anfictionico">Congreso Anfictiónico</a> de 1826</b>, considerado un hito fundacional del multilateralismo en la región.Se prevé que el próximo lunes el <b>Palacio Bolívar</b> sea escenario de las conmemoraciones del 22 de julio, con la participación de los presidentes de <b>Colombia, Ecuador, Honduras y Guatemala</b>, además del vicepresidente de <b>El Salvador</b>, junto a los cancilleres de una treintena de países.