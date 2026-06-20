Panamá lidera reunión de la AEC y refuerza su papel en el multilateralismo regional

En miras a la Semana de Alto Nivel, que convertirá a Panamá en el epicentro del multilateralismo en la región, se celebró la reunión preparatoria de la trigésimo primera reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), en la que se aprobaron acuerdos que serán sometidos a consideración de los ministros de Relaciones Exteriores durante el encuentro previsto para este domingo.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, los resultados de esta reunión preparatoria marcan el inicio de una semana que convertirá a Panamá “en el centro del diálogo político y diplomático del hemisferio”.

Más de un centenar de delegaciones internacionales estarán presentes en el país, incluyendo 79 representaciones de Estados y 21 delegaciones de organismos internacionales, además de medios de comunicación nacionales y extranjeros.

Según la titular de la AEC, los aportes de Panamá han sido fundamentales en la renovación del organismo multilateral en el contexto actual.

“Fue una reunión con mucho éxito. Se lograron aprobar acuerdos muy importantes. Lo más importante, y se lo agradecemos mucho a la República de Panamá, es que bajo su liderazgo hemos logrado avanzar de forma muy activa. Ahora la AEC es una organización más dinámica y reconocida, más moderna, lista para ser un actor clave en las tareas del Gran Caribe”, afirmó la secretaria general de la AEC, Noemí Espinoza, de acuerdo con el comunicado.