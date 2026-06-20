  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Panamá lidera reunión de la AEC y refuerza su papel en el multilateralismo regional

La reunión de la AEC se sostuvo este sábado en el Hotel Sheraton.
La reunión de la AEC se sostuvo este sábado en el Hotel Sheraton. Cedida
Por
José Vilar
  • 20/06/2026 19:16
El país recibirá esta semana a más de 100 delegaciones internacionales y será escenario de encuentros diplomáticos de alto nivel, incluyendo la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

En miras a la Semana de Alto Nivel, que convertirá a Panamá en el epicentro del multilateralismo en la región, se celebró la reunión preparatoria de la trigésimo primera reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), en la que se aprobaron acuerdos que serán sometidos a consideración de los ministros de Relaciones Exteriores durante el encuentro previsto para este domingo.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, los resultados de esta reunión preparatoria marcan el inicio de una semana que convertirá a Panamá “en el centro del diálogo político y diplomático del hemisferio”.

Más de un centenar de delegaciones internacionales estarán presentes en el país, incluyendo 79 representaciones de Estados y 21 delegaciones de organismos internacionales, además de medios de comunicación nacionales y extranjeros.

Según la titular de la AEC, los aportes de Panamá han sido fundamentales en la renovación del organismo multilateral en el contexto actual.

“Fue una reunión con mucho éxito. Se lograron aprobar acuerdos muy importantes. Lo más importante, y se lo agradecemos mucho a la República de Panamá, es que bajo su liderazgo hemos logrado avanzar de forma muy activa. Ahora la AEC es una organización más dinámica y reconocida, más moderna, lista para ser un actor clave en las tareas del Gran Caribe”, afirmó la secretaria general de la AEC, Noemí Espinoza, de acuerdo con el comunicado.

Las medidas aprobadas serán discutidas ese domingo en la trigésimo primera reunión ordinaria de la AEC.
Las medidas aprobadas serán discutidas ese domingo en la trigésimo primera reunión ordinaria de la AEC. Cedida

Por su parte, el director de Relaciones Económicas de la Cancillería, Rogelio García Boyd, quien presidió los debates del diálogo preparatorio, resaltó el fortalecimiento del liderazgo internacional de Panamá.

“Panamá deja muy bien posicionada su imagen de liderazgo. Ese es un buen resultado. Asumimos un reto, trabajamos con ahínco y esfuerzo, y hay resultados que se verán reflejados en los informes que se presentarán este domingo durante la reunión del Consejo de Ministros”, expresó García Boyd.

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, presidirá la reunión, cuyos objetivos incluyen la aprobación del Plan Estratégico de la AEC 2035. En el encuentro participarán además delegaciones de España, Emiratos Árabes Unidos y Serbia.

De esta manera inicia una semana que también servirá para conmemorar el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, considerado un hito fundacional del multilateralismo en la región.

Se prevé que el próximo lunes el Palacio Bolívar sea escenario de las conmemoraciones del 22 de julio, con la participación de los presidentes de Colombia, Ecuador, Honduras y Guatemala, además del vicepresidente de El Salvador, junto a los cancilleres de una treintena de países.

El organismo está acometiendo un proceso de transformación.
El organismo está acometiendo un proceso de transformación. Cedida
VIDEOS
Lo Nuevo