Colombianos en Panamá acuden a las urnas para definir al próximo presidente de Colombia

Alrededor de 26.000 colombianos residentes en Panamá están habilitados para ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, un proceso que definirá el rumbo político del país para los próximos cuatro años. Los electores deberán elegir entre el candidato oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y el aspirante de derecha Abelardo de la Espriella, de la coalición Firmes por la Patria.

El cónsul general de Colombia en Panamá, José Antonio Soto, informó este sábado 20 de junio a La Estrella de Panamá que las votaciones para la segunda vuelta comenzaron el pasado lunes. Asimismo, explicó que durante toda la semana los ciudadanos han podido acudir a las urnas en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Consulado General de Colombia en Panamá realizará este domingo una jornada electoral masiva en el Hotel Plaza Paitilla Inn, ubicado en Vía Italia, frente a la sede consular. Para esta actividad se habilitarán 38 mesas de votación con el fin de atender a los miles de ciudadanos convocados a participar en la jornada.

Panamá alberga una de las comunidades colombianas más numerosas de la región, lo que ha convertido al país en uno de los principales centros de votación para los colombianos residentes en el exterior. Según datos del consulado, en territorio panameño residen aproximadamente 180.000 ciudadanos colombianos.