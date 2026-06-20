Roberto Sánchez busca anular el voto exterior de las elecciones presidenciales en Perú

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, manifestó este sábado 20 de junio su intención de solicitar la anulación del voto emitido en el exterior, una medida que le otorgaría la victoria en los recientes comicios presidenciales, ya que lidera el conteo de los votos emitidos dentro del territorio peruano.

Con el 99.64 % de las actas escrutadas, Keiko Fujimori obtiene el 50.11 % de los votos válidos frente al 49.88 % de Sánchez, una diferencia de 41.633 sufragios. Sin embargo, si se excluyen los votos emitidos en el extranjero, los porcentajes se invierten: Sánchez alcanzaría el 50.11 % de los votos válidos, con una ventaja de 39.614 sufragios sobre Fujimori, quien registraría el 49.89 %, según cálculos de la agencia EFE.

El pronunciamiento de Sánchez se produce después de que el Jurado Nacional de Elecciones rechazara los recursos presentados por el equipo legal de Juntos por el Perú, que buscaban anular 1.751 mesas electorales ubicadas en Lima y otras 647 instaladas en Estados Unidos, dos circunscripciones tradicionalmente favorables al fujimorismo.

Sánchez justificó su petición de anular el voto exterior —en el que participaron cerca de 300.000 peruanos— alegando presuntas irregularidades en la cadena de custodia de las actas electorales. Según explicó, las autoridades decidieron que los resultados ya no serían transmitidos digitalmente y que las actas físicas debían ser trasladadas a Lima para su cómputo oficial.

“Ese voto de peruanos en el exterior, que vale idénticamente al de los peruanos en nuestro territorio, ha sido afectado por este cambio normativo”, afirmó Sánchez, quien sostuvo que la medida habría sido adoptada presuntamente a solicitud de la Cancillería.

El candidato aseguró que algunas actas viajaron en valijas diplomáticas sin la debida custodia. Citó como ejemplo las procedentes de Argentina, que fueron las últimas en llegar a Lima para su cómputo oficial y que, según afirmó, fueron transportadas como carga aérea consolidada, en “bultos expuestos, sin el procedimiento de la valija diplomática”.

“Esos hechos, para nosotros, han afectado gravemente la intangibilidad y la seguridad jurídica de las elecciones, sobre todo cuando las actas de Oceanía llegaron al día siguiente del proceso electoral y las de Argentina arribaron el último día permitido por la ley”, sostuvo.

Asimismo, consideró “inédito” que “más de 160 cónsules de todo el mundo hayan tenido que trasladarse al Perú para entregar físicamente las actas” correspondientes al proceso electoral realizado en el exterior.

Sánchez también señaló que su partido y sus simpatizantes mantendrán una movilización permanente con el objetivo de “defender el voto”.