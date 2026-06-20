Países Bajos golea a Suecia y queda cerca de avanzar en el Mundial 2026

La selección de Países Bajos derrotó 5-1 a Suecia este sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston, Texas, en un partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto neerlandés mostró efectividad desde los primeros minutos y construyó una victoria que lo deja en una posición favorable en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Brobbey marcó el camino para Países Bajos

El equipo dirigido por Ronald Koeman tomó ventaja rápidamente en el marcador gracias a Brian Brobbey, quien abrió la cuenta apenas al minuto cinco.

La presión ofensiva de Países Bajos continuó y el propio Brobbey volvió a aparecer al minuto 16 para firmar su doblete y ampliar la diferencia a 2-0 antes de la media hora de juego.

Suecia intentó reaccionar y logró enviar el balón al fondo de la red en la recta final del primer tiempo, pero la anotación fue anulada tras una revisión del VAR por posición adelantada.

Con el 2-0 se fueron al descanso.

La ofensiva neerlandesa amplió la ventaja

En el inicio del segundo tiempo, Países Bajos mantuvo el control del encuentro y aumentó la diferencia con un gol de Denzel Dumfries, quien marcó el 3-0 al minuto 53.

Pocos minutos después llegó el cuarto tanto, en una jugada liderada por Cody Gakpo, que terminó ampliando la ventaja neerlandesa hasta el 4-0.

Suecia consiguió descontar al minuto 64 por intermedio de Elanga, quien aprovechó una de las llegadas más claras del conjunto escandinavo para colocar el 4-1.

Sin embargo, la reacción sueca no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido.

Summerville selló la goleada

Cuando el encuentro entraba en su fase final, Crysencio Summerville aprovechó una acción ofensiva al minuto 89 para anotar el quinto gol de Países Bajos y establecer el definitivo 5-1.

Tras la anotación, el jugador recibió atención médica luego de un choque accidental en una acción posterior, aunque pudo continuar sin mayores consecuencias.

El árbitro añadió cinco minutos de reposición antes de decretar el final del compromiso.

Países Bajos toma impulso en el Grupo F

Con este resultado, Países Bajos suma tres puntos importantes en el Grupo F y fortalece sus opciones de avanzar a la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Los goles neerlandeses fueron anotados por Brian Brobbey (2), Cody Gakpo (2) y Crysencio Summerville (1), mientras que el descuento sueco llegó por medio de Anthony Elanga.

La selección sueca buscará recuperarse en la próxima jornada para mantenerse en la pelea por un boleto a la siguiente fase del campeonato.