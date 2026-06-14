Alemania aplasta a Curazao y Japón amarga el debut de Países Bajos

Mientras tanto, en el AT&amp;T Stadium de Arlington, Japón y Países Bajos protagonizaron uno de los encuentros más emocionantes de la jornada. Tras una primera mitad marcada por la cautela y la escasez de ocasiones claras, el partido cambió completamente después del descanso.Los neerlandeses lograron abrir el marcador al minuto 51 gracias a su capitán, Virgil van Dijk, quien aprovechó una acción a balón parado para superar al arquero Zion Suzuki con un preciso cabezazo.La reacción japonesa fue inmediata. Apenas seis minutos después, Keito Nakamura encontró espacio fuera del área y sacó un potente remate que sorprendió al guardameta Bart Verbruggen para establecer el 1-1.El intercambio de golpes continuó cuando Crysencio Summerville devolvió la ventaja a Países Bajos al minuto 64 con una gran definición cruzada. El tanto parecía encaminar a los dirigidos por Ronald Koeman hacia una victoria importante en su estreno mundialista.A pesar de sufrir la salida de Take Kubo por molestias físicas y de enfrentarse a una defensa neerlandesa reforzada para proteger la ventaja, Japón no dejó de buscar el empate.La recompensa llegó en el minuto 89, cuando una jugada dentro del área terminó con Daichi Kamada enviando el balón al fondo de la red para decretar el definitivo 2-2.El empate fue celebrado como una victoria por los asiáticos, que lograron remontar en dos ocasiones frente a uno de los favoritos del grupo. Para Países Bajos, en cambio, el resultado dejó un sabor amargo tras haber estado dos veces por delante en el marcador.