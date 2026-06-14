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Alemania aplasta a Curazao y Japón amarga el debut de Países Bajos

Donyell Malen (d) de Países Bajos disputa el balón con Shogo Taniguchi (c) de Japón este domingo.
Donyell Malen (d) de Países Bajos disputa el balón con Shogo Taniguchi (c) de Japón este domingo. Kenneth Fernandez / EFE
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Adriana Berna
  • 15/06/2026 00:00
Alemania debutó con una contundente victoria de 7-1 sobre Curazao, mientras Japón rescató un empate 2-2 ante Países Bajos en una de las remontadas más emocionantes de la jornada

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La primera jornada de los grupos E y F de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó resultados contrastantes ayer domingo.

En el NRG Stadium de Houston, la selección alemana confirmó desde el inicio su condición de favorita al imponerse con autoridad a una debutante Curazao que, pese a la derrota, escribió una página histórica al marcar su primer gol en una Copa del Mundo.

El equipo europeo tomó el control del encuentro desde los primeros minutos y abrieron el marcador al minuto 6 por intermedio de Félix Nmecha, quien sorprendió con un potente disparo desde fuera del área.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó al minuto 21. Livano Comenencia aprovechó una rápida transición ofensiva para vencer a Manuel Neuer y anotar el primer gol de Curazao en una fase final mundialista. El tanto fue celebrado con entusiasmo por la selección caribeña, que disputa por primera vez el torneo y se convirtió en el país con menor población en clasificar a una Copa del Mundo.

La ilusión de los caribeños duró poco. Alemania recuperó la ventaja al minuto 38 mediante Nico Schlotterbeck y amplió la diferencia antes del descanso gracias a un penal convertido por Kai Havertz en el tiempo añadido.

La segunda mitad fue un monólogo alemán. Jamal Musiala marcó el cuarto gol apenas reiniciado el partido y terminó de derrumbar las aspiraciones de Curazao. Posteriormente, Nathaniel Brown, Deniz Undav y nuevamente Havertz completaron la goleada para sellar el contundente 7-1.

Con los tres puntos en el bolsillo, Alemania toma el liderato provisional del Grupo E y fortalece sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Países Bajos vs. Japón

Mientras tanto, en el AT&T Stadium de Arlington, Japón y Países Bajos protagonizaron uno de los encuentros más emocionantes de la jornada. Tras una primera mitad marcada por la cautela y la escasez de ocasiones claras, el partido cambió completamente después del descanso.

Los neerlandeses lograron abrir el marcador al minuto 51 gracias a su capitán, Virgil van Dijk, quien aprovechó una acción a balón parado para superar al arquero Zion Suzuki con un preciso cabezazo.

La reacción japonesa fue inmediata. Apenas seis minutos después, Keito Nakamura encontró espacio fuera del área y sacó un potente remate que sorprendió al guardameta Bart Verbruggen para establecer el 1-1.

El intercambio de golpes continuó cuando Crysencio Summerville devolvió la ventaja a Países Bajos al minuto 64 con una gran definición cruzada. El tanto parecía encaminar a los dirigidos por Ronald Koeman hacia una victoria importante en su estreno mundialista.

A pesar de sufrir la salida de Take Kubo por molestias físicas y de enfrentarse a una defensa neerlandesa reforzada para proteger la ventaja, Japón no dejó de buscar el empate.

La recompensa llegó en el minuto 89, cuando una jugada dentro del área terminó con Daichi Kamada enviando el balón al fondo de la red para decretar el definitivo 2-2.

El empate fue celebrado como una victoria por los asiáticos, que lograron remontar en dos ocasiones frente a uno de los favoritos del grupo. Para Países Bajos, en cambio, el resultado dejó un sabor amargo tras haber estado dos veces por delante en el marcador.

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