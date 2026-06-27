Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2026 recorre el Casco Antiguo bajo el lema ‘Todos Somos Panamá’

Con un despliegue de color y entusiasmo, a las <b>2:00 p.m.</b> de este <b>sábado 28 de junio</b> dio inicio la <b><a href="/tag/-/meta/orgullo-gay">Marcha del Orgullo LGBTIQ+</a></b> de este año.La ruta de <b>Panama Pride</b>, que este año lleva por lema <b>'Todos Somos Panamá'</b>, comprende un recorrido desde la <b>Calle 13 del Casco Antiguo</b> hasta la <b>Plaza V Centenario</b>.Se trata de una jornada de reivindicación de la diversidad sexual que, a diferencia del año pasado, se celebra en un horario más temprano debido a que a las <b>4:00 p.m.</b> se disputa el encuentro entre <b>Panamá e Inglaterra</b> por el <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a></b>. Por ello, algunos asistentes vistieron la camiseta roja en apoyo a la <b>Selección de Fútbol de Panamá</b>, cuyo partido podrán seguir más tarde a través de una pantalla gigante.La jornada incluye presentaciones artísticas, espectáculos drag, la participación de DJ, así como espacios para emprendedores y artesanos. Los organizadores estiman la presencia de más de <b>40 puestos</b> de venta y exhibición.