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Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2026 recorre el Casco Antiguo bajo el lema ‘Todos Somos Panamá’

La marcha se realizó este sábado 27 de junio.
La marcha se realizó este sábado 27 de junio. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 27/06/2026 15:36
La jornada reúne actividades culturales, espectáculos y emprendimientos, y fue adelantada para no coincidir con el partido entre Panamá e Inglaterra por el Mundial 2026

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Con un despliegue de color y entusiasmo, a las 2:00 p.m. de este sábado 28 de junio dio inicio la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de este año.

La ruta de Panama Pride, que este año lleva por lema “Todos Somos Panamá”, comprende un recorrido desde la Calle 13 del Casco Antiguo hasta la Plaza V Centenario.

Se trata de una jornada de reivindicación de la diversidad sexual que, a diferencia del año pasado, se celebra en un horario más temprano debido a que a las 4:00 p.m. se disputa el encuentro entre Panamá e Inglaterra por el Mundial 2026. Por ello, algunos asistentes vistieron la camiseta roja en apoyo a la Selección de Fútbol de Panamá, cuyo partido podrán seguir más tarde a través de una pantalla gigante.

La jornada incluye presentaciones artísticas, espectáculos drag, la participación de DJ, así como espacios para emprendedores y artesanos. Los organizadores estiman la presencia de más de 40 puestos de venta y exhibición.

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