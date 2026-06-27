Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2026 recorre el Casco Antiguo bajo el lema ‘Todos Somos Panamá’

Con un despliegue de color y entusiasmo, a las 2:00 p.m. de este sábado 28 de junio dio inicio la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de este año.

La ruta de Panama Pride, que este año lleva por lema “Todos Somos Panamá”, comprende un recorrido desde la Calle 13 del Casco Antiguo hasta la Plaza V Centenario.

Se trata de una jornada de reivindicación de la diversidad sexual que, a diferencia del año pasado, se celebra en un horario más temprano debido a que a las 4:00 p.m. se disputa el encuentro entre Panamá e Inglaterra por el Mundial 2026. Por ello, algunos asistentes vistieron la camiseta roja en apoyo a la Selección de Fútbol de Panamá, cuyo partido podrán seguir más tarde a través de una pantalla gigante.

La jornada incluye presentaciones artísticas, espectáculos drag, la participación de DJ, así como espacios para emprendedores y artesanos. Los organizadores estiman la presencia de más de 40 puestos de venta y exhibición.