Siguen los milagros en Venezuela: rescatan con vida a un niño de 11 años

Un niño de 11 años fue rescatado este 27 de junio con vida entre los escombros de una estructura colapsada en La Guaira, Venezuela, en una de las operaciones de búsqueda más esperanzadoras desde los devastadores terremotos que golpearon al país el pasado 24 de junio.

De acuerdo con el diario colombiano El Tiempo de Bogotá, el menor, identificado como Moisés, fue localizado y rescatado por el equipo especializado USAR COL-1 de Colombia, que participa en las labores internacionales de búsqueda y rescate desplegadas en las zonas más afectadas por la emergencia.

Según informó El Tiempo, los rescatistas trabajaron durante seis horas en una compleja operación de alta precisión para llegar hasta el niño, quien permanecía atrapado a tres metros de profundidad bajo los escombros de una edificación colapsada.

Tras remover cuidadosamente los restos de concreto y otros materiales, el equipo logró extraer al menor con vida y ponerlo a salvo para que recibiera atención médica.

El rescate fue celebrado por los equipos de emergencia presentes en el lugar y representa una nueva esperanza para las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos.

El rescate ocurre mientras cientos de rescatistas venezolanos e internacionales mantienen las operaciones de búsqueda en las zonas devastadas por los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, considerados uno de los peores desastres naturales registrados en el país en los últimos años.

Las autoridades continúan removiendo escombros con la esperanza de encontrar más sobrevivientes, mientras la ayuda humanitaria internacional sigue llegando para atender a las miles de personas afectadas.

De acuerdo con las cifras oficiales, los terremotos han dejado 1,430 fallecidos, centenares de heridos y más de 50.000 personas desaparecidas, además de severos daños en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura pública.

El rescate de Moisés se suma a otros hallazgos con vida registrados durante las últimas horas, alimentando la esperanza de que aún sea posible encontrar sobrevivientes entre los edificios colapsados.