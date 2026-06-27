Mundial FIFA 2026
Cobertura especial →
  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Panamá aún no marca en el Mundial 2026: Inglaterra será su última oportunidad

La última oportunidad de Panamá para romper el cero en el Mundial
La última oportunidad de Panamá para romper el cero en el Mundial Fepafut
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/06/2026 11:11
La Roja aún no ha celebrado un gol en el Mundial 2026 y espera hacerlo en su último partido frente a Inglaterra.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

Aunque la selección de Panamá ya quedó eliminada del Mundial 2026 y sin opciones de avanzar a los octavos de final, el equipo aún tiene un objetivo por cumplir en su último compromiso del torneo: marcar su primer gol en la Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen llega al duelo de este sábado 27 de junio frente a Inglaterra con una estadística que buscará dejar atrás. Tras sus presentaciones en la fase de grupos, Panamá es la única selección del Mundial 2026 que todavía no ha conseguido anotar.

Las derrotas por 1-0 ante Ghana y Croacia dejaron al equipo nacional sin margen para pelear por la clasificación, pero el encuentro frente a Inglaterra representa la última oportunidad para despedirse del certamen con una mejor imagen y romper la sequía ofensiva que ha marcado su participación.

Más allá del resultado, el plantel panameño intentará cerrar su paso por el Mundial con una actuación competitiva y, al menos, celebrar su primer gol en el torneo antes de poner fin a su aventura mundialista.

Lo Nuevo