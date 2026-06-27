Panamá aún no marca en el Mundial 2026: Inglaterra será su última oportunidad

Aunque la <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama">selección de Panamá</a></b> ya quedó eliminada del <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a></b> y sin opciones de avanzar a los octavos de final, el equipo aún tiene un objetivo por cumplir en su último compromiso del torneo: marcar su primer gol en la Copa del Mundo.El conjunto dirigido por <b><a href="/tag/-/meta/thomas-christiansen">Thomas Christiansen</a></b> llega al duelo de este sábado 27 de junio frente a Inglaterra con una estadística que buscará dejar atrás. Tras sus presentaciones en la fase de grupos, Panamá es la única selección del Mundial 2026 que todavía no ha conseguido anotar.