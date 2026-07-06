Abelardo de la Espriella anuncia cambios en economía, seguridad y salud en Colombia

El presidente electo de <b>Colombia</b>, <b>Abelardo de la Espriella</b>, aseguró que <b>durante el proceso de empalme con el Gobierno saliente se han detectado 'cientos de irregularidades'</b> y anunció <b>la conformación de un equipo jurídico encargado de presentar acciones penales y disciplinarias contra quienes resulten responsables</b>.Durante una intervención difundida a través de sus redes sociales, el mandatario electo afirmó que su administración recibió información que, según dijo, <b>refleja una situación crítica en materia fiscal, de seguridad y de salud pública</b>. Asimismo, adelantó varias de las medidas que planea implementar una vez asuma el poder.