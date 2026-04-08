Perfumes retirados en Panamá: Minsa detecta compuesto prohibido

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, ordenó la cancelación del registro sanitario de tres perfumes tras detectar en su composición un ingrediente clasificado como nocivo para la salud.

La medida alcanza a las fragancias Montblanc Lady Emblem Elixir, Valentino Valentina y Montblanc Lady Emblem, cuyos registros fueron anulados mediante resoluciones emitidas en marzo de 2026.

Según el comunicado oficial, los productos contienen 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), también conocido como lilial, una sustancia prohibida en productos cosméticos debido a sus posibles efectos adversos.

De acuerdo con evaluaciones de organismos internacionales, el BMHCA está asociado a riesgos para la salud, incluyendo potencial toxicidad para la reproducción, así como posibles efectos irritantes en piel y ojos.

El Minsa indicó que la detección del compuesto se produjo a partir de una alerta internacional, lo que activó los mecanismos de verificación y control en el país.

Como parte de la medida sanitaria, las autoridades ordenaron el retiro inmediato del mercado de todos los lotes disponibles de estos productos, con el objetivo de prevenir riesgos a los consumidores.

La entidad también recomendó a la población suspender el uso de estas fragancias en caso de poseerlas y mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre nuevas alertas sanitarias.

Este tipo de acciones forma parte de los controles que mantiene la autoridad sanitaria sobre productos cosméticos que se comercializan en el país, especialmente ante advertencias emitidas por sistemas internacionales de vigilancia.