Panamá ordena retiro del Guess Seductive del mercado

El Ministerio de Salud (Minsa) ha informado sobre la suspensión del registro sanitario y el retiro inmediato de todos los lotes disponibles en el mercado del Guess Seductive Eau de Toilette Natural Spray, debido a que dentro de su contenido registran sustancias prohibidas.

La decisión del Minsa se basa en un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que publicó el 7 de julio de 2025, el Boletín sobre Cosméticos, Biocidas AEMPS y Productos de Cuidado Personal.

Donde se ordenaba, el cese de la comercialización y retirada de varios productos cosméticos que contenían ingredientes prohibidos.Dentro de este listado figura el Guess Seductive, el cual dentro de su formulación contiene el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehy (BMHCA), la cual está prohibida en productos cosméticos.

El Guess Seductive comercializado en Panamá es fabricado por Coty de España.

¿Qué es el propionaldehy BMHCA?

Según los estudios, el propionaldehy (BMHCA) es un componente que genera alergias y reacciones en la piel.

Esta sustancia también conocida como Lilial y está clasificada como carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción. Desde 2022, la Unión Europea emitió la prohibición de comercializar productos cosméticos con este componente.