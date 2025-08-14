Panamá ordena retiro del Guess Seductive del mercado

El <b>Ministerio de Salud (Minsa)</b> ha informado sobre la suspensión del registro sanitario y el retiro inmediato de todos los lotes disponibles en el mercado del <b>Guess Seductive Eau de Toilette Natural Spray</b>, debido a que dentro de su contenido registran sustancias prohibidas. La decisión del Minsa se basa en un informe de la <b>Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios </b>que publicó el 7 de julio de 2025, <b><a rel="nofollow" href="https://www.aemps.gob.es/informa/boletin-sobre-cosmeticos-biocidas-aemps-y-productos-de-cuidado-personal-abril-junio-de-2025/">el Boletín sobre Cosméticos, Biocidas AEMPS y Productos de Cuidado Personal.</a></b>Donde se ordenaba, el cese de la comercialización y retirada de varios productos cosméticos que contenían ingredientes prohibidos.Dentro de este listado figura el Guess Seductive, el cual dentro de su formulación contiene el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehy (BMHCA), la cual está prohibida en productos cosméticos. El Guess Seductive comercializado en Panamá es fabricado por Coty de España.<b>¿Qué es el propionaldehy BMHCA?</b>Según los estudios, el propionaldehy (BMHCA) es un componente que genera alergias y reacciones en la piel. Esta sustancia también conocida como Lilial y está clasificada como carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción. Desde 2022, la Unión Europea emitió la prohibición de comercializar productos cosméticos con este componente.