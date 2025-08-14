Asociación de Armadores Panameños escoge su nueva junta directiva

La Asociación de Armadores Panameños (ARPA) anunció que, durante su Asamblea General celebrada el pasado 4 de agosto de 2025, fue elegida la nueva Junta Directiva que dirigirá el gremio en el periodo 2025-2027.

El nuevo equipo está conformado por Juan Diego Reyna como presidente, Rodrigo Hernández como vicepresidente, Juan Carlos Heilbron como secretario, Francisco Pérez Salamero como subsecretario, José Digerónimo como tesorero y Sofianos Karnakis como vocal.

ARPA destacó que esta renovación representa un nuevo impulso para seguir fortaleciendo su papel como ente gremial que vela por los intereses del sector naviero nacional.

Bajo este liderazgo, la asociación reafirma su compromiso con el desarrollo del cabotaje, la generación de empleo marítimo local, la formación de nuevas generaciones y la construcción de una sólida cultura marítima en Panamá.

La nueva Junta Directiva asumirá el reto de promover un marco normativo moderno, competitivo y sostenible para los armadores panameños, trabajando de manera coordinada con las autoridades y los actores clave del sector marítimo para potenciar su crecimiento y competitividad.