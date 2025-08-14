Asociación de Armadores Panameños escoge su nueva junta directiva

La<a href="/tag/-/meta/arpa-asociacion-de-armadores-panamenos"> <b>Asociación de Armadores Panameños (ARPA)</b> </a>anunció que, durante su Asamblea General celebrada el pasado 4 de agosto de 2025, <b>fue elegida la nueva Junta Directiva que dirigirá el gremio en el periodo 2025-2027</b>. El nuevo equipo está conformado por <b>Juan Diego Reyna</b> como presidente, <b>Rodrigo Hernández</b> como vicepresidente, <b>Juan Carlos Heilbron </b>como secretario,<b> Francisco Pérez Salamero</b> como subsecretario, <b>José Digerónimo</b> como tesorero y<b> Sofianos Karnakis</b> como vocal.ARPA destacó que esta renovación <b>representa un nuevo impulso para seguir fortaleciendo su papel como ente gremial </b>que vela por los intereses del sector naviero nacional. Bajo este liderazgo,<b> la asociación reafirma su compromiso con el desarrollo del cabotaje, la generación de empleo marítimo local, la formación de nuevas generaciones y la construcción de una sólida cultura marítima en Panamá</b>.La nueva Junta Directiva <b>asumirá el reto de promover un marco normativo moderno, competitivo y sostenible para los armadores panameños, trabajando de manera coordinada con las autoridades</b> y los actores clave del sector marítimo para potenciar su crecimiento y competitividad.