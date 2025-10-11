Udelas se prepara para el Segundo Simulacro Nacional de Evacuación

La Universidad Especializada de las Américas (Udelas) está lista para participar en el Segundo Simulacro Nacional de Evacuación, que se desarrollará el lunes 13 de octubre desde las 10:00 a.m.

Un grupo de estudiantes se reunió para practicar y estar preparado ante un eventual desastre. Para ello, la institución ha realizado capacitaciones en primeros auxilios y evacuación en diversas instalaciones, desde la primera semana del mes pasado.

Este año, el simulacro está enfocado en el concepto de multiamenaza, es decir, la combinación de dos o más peligros que pueden ocurrir de forma simultánea y provocar un desastre. El objetivo es orientar al personal de las instituciones para que pongan en práctica sus planes de respuesta y evacuación, conforme al escenario que consideren pertinente, explicó Víctor Cedeño, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastre de Udelas.

“Con este simulacro buscamos que los estudiantes, administrativos y profesores conozcan los procedimientos internos de preparación institucional y promuevan comunidades resilientes, comprometidas a colaborar en situaciones difíciles que pongan en riesgo la vida de las personas”, señaló Cedeño.

El funcionario también destacó la importancia de fomentar la participación ciudadana para lograr una respuesta rápida y efectiva ante cualquier evento adverso, además de fortalecer la preparación del país frente a las diversas amenazas.

En esa misma línea, manifestó que con los conocimientos adquiridos durante las capacitaciones, la comunidad universitaria asume el compromiso de replicar lo aprendido para “crear memoria colectiva e impulsar la preparación continua, fundamental para garantizar la continuidad educativa”.

Cedeño subrayó que la preparación ante emergencias no debe limitarse a octubre, cuando se conmemora el Día Internacional del Simulacro, sino que debe extenderse al ámbito laboral, familiar y comunitario.

“Debemos identificar los riesgos en el trabajo, preparar a nuestras familias y buscar información que nos permita afrontar de manera oportuna cualquier amenaza”, añadió.

Para este Segundo Simulacro Nacional de Evacuación, unas 350 personas han sido capacitadas en la sede central de Udelas y en sus extensiones de Coclé, Chiriquí y Veraguas.