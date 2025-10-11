Udelas se prepara para el Segundo Simulacro Nacional de Evacuación

La Universidad Especializada de las Américas (Udelas) está lista para participar en el <b>Segundo Simulacro Nacional de Evacuación</b>, que se desarrollará el lunes 13 de octubre desde las 10:00 a.m.Un grupo de estudiantes se reunió para practicar y estar preparado ante un eventual desastre. Para ello, la institución ha realizado <b>capacitaciones en primeros auxilios y evacuación</b> en diversas instalaciones, desde la primera semana del mes pasado.Este año, el simulacro está enfocado en el concepto de <b>multiamenaza</b>, es decir, la combinación de dos o más peligros que pueden ocurrir de forma simultánea y provocar un desastre. El objetivo es orientar al personal de las instituciones para que pongan en práctica sus <b>planes de respuesta y evacuación</b>, conforme al escenario que consideren pertinente, explicó <b>Víctor Cedeño</b>, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastre de Udelas.<i>'Con este simulacro buscamos que los estudiantes, administrativos y profesores conozcan los procedimientos internos de preparación institucional y promuevan comunidades resilientes, comprometidas a colaborar en situaciones difíciles que pongan en riesgo la vida de las personas'</i>, señaló Cedeño.El funcionario también destacó la importancia de <b>fomentar la participación ciudadana</b> para lograr una respuesta rápida y efectiva ante cualquier evento adverso, además de fortalecer la preparación del país frente a las diversas amenazas.En esa misma línea, manifestó que con los conocimientos adquiridos durante las capacitaciones, la comunidad universitaria asume el compromiso de replicar lo aprendido para <b>'crear memoria colectiva e impulsar la preparación continua, fundamental para garantizar la continuidad educativa'</b>.Cedeño subrayó que la preparación ante emergencias no debe limitarse a octubre, cuando se conmemora el <b>Día Internacional del Simulacro</b>, sino que debe extenderse al ámbito laboral, familiar y comunitario.<i>'Debemos identificar los riesgos en el trabajo, preparar a nuestras familias y buscar información que nos permita afrontar de manera oportuna cualquier amenaza'</i>, añadió.Para este <b>Segundo Simulacro Nacional de Evacuación</b>, unas <b>350 personas</b> han sido capacitadas en la sede central de Udelas y en sus extensiones de <b>Coclé, Chiriquí y Veraguas</b>.