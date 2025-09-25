Panamá se prepara para un simulacro nacional multiamenazas

Debido a su posición geográfica, el istmo de Panamá no suele ser sacudido por grandes terremotos, ni impactado directamente por huracanes. Esto ha creado una peligrosa sensación de seguridad en muchos panameños, que no responden a las alarmas de evacuación, o incluso salen curiosos a ver el mar durante avisos de trombas marinas o alertas de tsunami.'Hay una frase que escuchamos mucho que dice que Dios es panameño. En Panamá no hemos tenido una situación de gran magnitud o como dice el señor director, no hemos cumplido con esas cuotas de muerte como en otros lugares, que es una situación mil muertos, doscientos muertos. Eso ha creado un falso sentimiento de seguridad de que no va a pasar nada', advirtió el oficial del Sinaproc. 'Estamos tratando de hacer las vocerías para que la gente tome un poquito de conciencia en lo que es el tema de las emergencias. Estar seguros, estar pendientes de nuestro entorno, saber cuáles son nuestras vulnerabilidades, cuáles son nuestros riesgos', añadió.A pesar de que Panamá no ha sufrido desastres naturales en la escala de otros países de la región, en 2020 sufrimos los impactos de los huracanes ETA e IOTA que llevó a la declaración de estado de emergencia en zonas del país dónde los deslizamientos de tierra e inundaciones causaron grandes pérdidas.Para el Sinaproc, sirvió para demostrar la eficacia de los protocolos de respuesta y tomar lecciones para futuras eventualidades.'Se vio el trabajo en equipo entre los estamentos de seguridad, llámense los de la Fuerza Pública y los estamentos de emergencia como Protección Civil y Cruz Roja. Se mejoró lo que era el manejo de la emergencia, hubo una mejor coordinación. Tuvimos también el apoyo del personal del ejército de Estados Unidos que vinieron desde Honduras, contrataron los helicópteros para ser parte del movimiento de personal y ayuda humanitaria. Tomamos en consideración también las mejoras en el tema de donde puedes construir, por lo menos en el área Boquete y Volcán el terreno es irregular, hay muchas personas que viven en cerros y lastimosamente muchas perdieron todo el esfuerzo de su vida, su residencia y sus enseres', detalló García.