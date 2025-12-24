Ferrocarril a Chiriquí inicia inventario de propiedades

La Secretaría Nacional del Ferrocarril puso en marcha una fase clave del proyecto Ferrocarril Panamá–David–Frontera al iniciar una Solicitud de Información (SDI) para el levantamiento arquitectónico y de medidas de edificaciones dentro del trazado de la Fase 1, correspondiente al tramo Panamá–Divisa.

Aunque no se trata aún de una licitación, el proceso marca el inicio formal de los compromisos técnicos y económicos asociados a uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país.

El estudio contempla un corredor de aproximadamente 200 kilómetros de longitud y una franja de entre 60 y 100 metros de ancho.

Para efectos de referencia, la Secretaría solicita cotizaciones con base en unas 300 estructuras, en su mayoría residenciales, aclarando que la cifra no es definitiva.

Este detalle anticipa un escenario de alta incertidumbre sobre el número real de edificaciones que podrían verse afectadas y, por ende, sobre los costos futuros de avalúos y compensaciones.

El servicio requerido incluye inspecciones en sitio, levantamientos arquitectónicos completos, registro de materiales, estado de conservación y uso de los inmuebles, además de georreferenciación, documentación fotográfica y elaboración de planos digitales. La información servirá como base técnica para avalúos, un paso indispensable antes de cualquier proceso de adquisición de tierras o indemnizaciones, con impacto directo en las finanzas públicas.

La SDI se ampara en la Ley de Contrataciones Públicas y busca definir un precio de referencia bajo el principio de economía. No obstante, la SNDF deja claro que el proceso no obliga a una licitación posterior ni compromete recursos en esta etapa. Aun así, el levantamiento solicitado perfila uno de los capítulos más sensibles del proyecto ferroviario: la cuantificación del costo territorial y fiscal de su trazado, que comenzará a materializarse mucho antes de que se coloquen los rieles.