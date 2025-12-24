Senan ha incautado 63.277 paquetes de droga en 2025

La lucha contra el narcotráfico ha sido uno de los pilares de la estrategia de seguridad del gobierno del presidente de la República, José Raúl Mulino. En el 2025, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) ha incautado 63.277 paquetes de sustancias ilícitas en 130 operaciones alrededor del país.

La última incautación se reportó la madrugada de este miércoles 24 de diciembre, cuando las unidades aeronavales decomisaron 916 paquetes de presunta sustancia ilícita, aprehendieron a dos sujetos y retuvieron una lancha artesanal que escondía la presunta droga en sacos dentro de tinas. El decomiso se llevó a cabo en un operativo al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de las Perlas.

“Esta acción antinarcóticos, se desarrolló mediante labores de inteligencia, patrullajes y control de tráfico marítimo ilícito, cuando los aeronavales visualizan una embarcación desplazándose en actitud sospechosa, dándose a la huida realizando maniobras evasivas, sin embargo, fueron capturados. Posteriormente, se coordinó con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá, para realizar el traslado de los tripulantes, embarcación y la supuesta droga a la Base Naval Capitán de Fragata, Noel Antonio Rodríguez Justavino, para las diligencias de verificación y conteo”, detalló el Senan en un comunicado.

Curiosamente, este año se realizaron más operativos antinarcóticos, pero se decomisó menos droga que el año pasado. El Senan publicó sus resultados del 2024 en comunicados que cubrían períodos de seis meses, el primero en junio y el segundo a finales de diciembre. De acuerdo a esos datos, se incautaron 76.771 paquetes de presunta droga en 126 operaciones diferentes. Esto representa 13.494 menos paquetes incautados.

Luis Antonio De Gracia, director del Senan, explicó en una entrevista telivisiva a Eco TV que ha cambiado la forma de operar de los narcotraficantes. “Tenemos una variación en la dinámica del crimen organizado internacional, así que está variando un poco. Hay varios efectos que influyen en las dinámicas que usa el crimen internacional”, señaló.

El aumento en la presencia militar estadounidense en el Caribe podría ser uno de los factores. Desde el 2 de septiembre de este año, las fuerzas estadounidenses han destruido 30 “narcolanchas” en 26 ataques en aguas internacionales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado una guerra frontal contra las drogas y contra el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro. También declaró oficialmente al fentanilo como “arma de destrucción masiva”.

Como parte del memorando de entendimiento firmado el 9 de abril entre el Ministerio de Seguridad panameño y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, se ha incrementado la presencia de tropas estadounidenses en el istmo, que realizan entrenamientos y hacen ejercicios conjuntos con las fuerzas de seguridad panameñas.