Panamá en camino a salir de la lista de paraísos fiscales de Ecuador

Este jueves 14 de agosto, los gobiernos de<a href="/tag/-/meta/-panama"> Panamá</a> y <a href="/tag/-/meta/ecuador">Ecuador</a> firmaron un <b>Convenio de Intercambio de Información Tributaria</b> que podría abrir la puerta para que Panamá salga de la <b>lista de paraísos fiscales del país sudamericano.</b><b>Carolina Jaramillo, portavoz de la Presidencia de Ecuador</b>, se refirió a la firma del convenio en un breve video publicado en la cuenta de Instagram de la Presidencia. Destacó las oportunidades que se abren para ambas naciones y señaló que el acuerdo allana el camino para que Panamá deje de figurar en dicha lista.'<i>En este marco de colaboración, y como lo han hecho países como Brasil, Argentina y también la Unión Europea, Ecuador reconoce a Panamá fuera de la lista de paraísos fiscales como un acto de buena fe</i>', afirmó la portavoz ecuatoriana.Ecuador también analiza la posibilidad de suscribir un <b>tratado de libre comercio con Panamá</b>. '<i>Damos un paso clave hacia la transparencia y contra el crimen organizado con la firma de un Convenio de Intercambio de Información Tributaria con Panamá, que rompe las paredes que escondían la evasión fiscal, el lavado de activos y la corrupción</i>', añadió Jaramillo.