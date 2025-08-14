Panamá en camino a salir de la lista de paraísos fiscales de Ecuador

Este jueves 14 de agosto, los gobiernos de Panamá y Ecuador firmaron un Convenio de Intercambio de Información Tributaria que podría abrir la puerta para que Panamá salga de la lista de paraísos fiscales del país sudamericano.

Carolina Jaramillo, portavoz de la Presidencia de Ecuador, se refirió a la firma del convenio en un breve video publicado en la cuenta de Instagram de la Presidencia. Destacó las oportunidades que se abren para ambas naciones y señaló que el acuerdo allana el camino para que Panamá deje de figurar en dicha lista.

”En este marco de colaboración, y como lo han hecho países como Brasil, Argentina y también la Unión Europea, Ecuador reconoce a Panamá fuera de la lista de paraísos fiscales como un acto de buena fe”, afirmó la portavoz ecuatoriana.

Ecuador también analiza la posibilidad de suscribir un tratado de libre comercio con Panamá. “Damos un paso clave hacia la transparencia y contra el crimen organizado con la firma de un Convenio de Intercambio de Información Tributaria con Panamá, que rompe las paredes que escondían la evasión fiscal, el lavado de activos y la corrupción”, añadió Jaramillo.