Vacunas contra la influenza en Panamá: dónde aplicarlas gratis

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a vacunarse, especialmente a los grupos de mayor riesgo, como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y niños menores de cinco años.Además, se estarán desarrollando jornadas especiales en asilos, guarderías, centros infantiles y comunidades organizadas, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización.Las autoridades enfatizaron que la vacuna debe aplicarse cada año, debido a que el virus de la influenza cambia constantemente, por lo que las dosis se actualizan para garantizar su efectividad.