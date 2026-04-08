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Vacunas contra la influenza en Panamá: dónde aplicarlas gratis

La vacunación gratuita contra la influenza arranca en todo el país.
La vacunación gratuita contra la influenza arranca en todo el país. | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/04/2026 14:52
Las autoridades confirman que las vacunas contra la influenza ya están disponibles sin costo en centros de salud.

Panamá inició la jornada de vacunación contra la influenza con la aplicación gratuita de dosis en todo el país, disponibles en instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y hospitales privados.

Desde este miércoles 8 de abril, la población puede acudir a centros de salud, policlínicas y hospitales para colocarse la vacuna sin costo, como parte de la estrategia nacional de prevención ante la circulación del virus.

La nueva vacuna protege contra las cepas AH1N1, AH3N2 y B/Victoria, que actualmente circulan en el país. Panamá utiliza la vacuna trivalente, que incluye dos cepas de influenza A y una de influenza B, actualizadas según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

El primer lote de 384 mil dosis ya se encuentra disponible, como parte de una compra total de 1.2 millones de vacunas para el año 2026, lo que permitirá ampliar la cobertura a nivel nacional.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a vacunarse, especialmente a los grupos de mayor riesgo, como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y niños menores de cinco años.

Además, se estarán desarrollando jornadas especiales en asilos, guarderías, centros infantiles y comunidades organizadas, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización.

Las autoridades enfatizaron que la vacuna debe aplicarse cada año, debido a que el virus de la influenza cambia constantemente, por lo que las dosis se actualizan para garantizar su efectividad.

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