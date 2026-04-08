Agroferias del IMA | Lugares de venta de este viernes 10 de abril

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos donde se realizarán agroferias este viernes 10 de abril en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario completo de agroferias del viernes 10 de abril

Para el viernes 10 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Los Santos: Cuadro Deportivo de Palmira, distrito de Las Tablas.

-Veraguas: Casa comunal de Montañuela en el distrito de Atalaya y en la Escuela El Baco en La Tetilla distrito de Calobre.

-Herrera: Cancha Comunal de Las Minas cabecera, distrito de Las Minas.

-Panamá: Estacionamientos de la Iglesia de Lourdes en San Francisco en el distrito de Panamá.

-Coclé: Casa comunal de Piedras Gordas en el distrito de La Pintada.

-Panamá Oeste: Cancha comunal de Barrio Vega en Barrio Colón el distrito de La Chorrera.