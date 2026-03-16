Presidente de Alemania inicia su visita en Panamá: ¿qué temas hablará?

El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, arribó este lunes a Panamá para iniciar una visita oficial que marca un momento histórico en las relaciones diplomáticas entre ambos países.

A su llegada al país, el mandatario europeo fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, dando inicio a una agenda bilateral que busca fortalecer los vínculos políticos, económicos y de cooperación entre Panamá y Alemania.

La visita adquiere un significado especial al tratarse de la primera vez que un presidente alemán realiza un viaje oficial a Panamá desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, un paso que refleja el interés mutuo por profundizar los lazos estratégicos.

Durante su estadía, Steinmeier sostendrá un encuentro oficial con el presidente panameño, José Raúl Mulino, con quien abordará temas clave como el impulso del comercio, la cooperación bilateral y los desafíos globales que enfrentan ambas naciones. Al finalizar la reunión, ambos jefes de Estado ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación.

Como parte de su agenda en el país, el mandatario alemán también visitará el Canal de Panamá, símbolo de la conectividad y el comercio mundial, así como el Biomuseo, uno de los espacios culturales y científicos más representativos del país.

Según la oficina presidencial alemana, uno de los objetivos centrales del viaje es explorar nuevas oportunidades para ampliar la relación económica con Panamá, al que Berlín considera el principal mercado para las exportaciones e inversiones alemanas en Centroamérica.

Tras su paso por territorio panameño, Steinmeier continuará su gira por América Latina con visitas oficiales a Guatemala y México, donde sostendrá reuniones con autoridades para abordar temas económicos, geopolíticos y de cooperación internacional.