‘Ya existen avances’: autoridades investigan asesinato de adolescente de 14 años en Colón

Las autoridades panameñas encendieron las alarmas por el creciente reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones criminales, luego del asesinato de un adolescente de 14 años ocurrido recientemente en el sector de San Judas, en la provincia de Colón.

El director Fernández lamentó el crimen y aseguró que ya existen avances importantes en las investigaciones para identificar a los responsables del homicidio.

“Truncan una vida de un menor de edad”, expresó con preocupación al referirse al caso que ha causado consternación entre residentes y autoridades.

El funcionario advirtió que uno de los mayores desafíos que enfrenta actualmente el país es la utilización de adolescentes por parte de estructuras criminales dedicadas a actividades violentas y delitos graves.

“Estamos haciendo correcciones de décadas de dejadez sobre el tema de menores de edad que están siendo reclutados para poder ser homicidas dentro de estas estructuras criminales”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de la creciente preocupación por la participación de menores en hechos violentos en Panamá.