El tango argentino encuentra pista en Panamá

El tango y la milonga consolidaron su presencia en Panamá con encuentros culturales organizados dos miércoles por mes en el hotel Hilton de avenida Balboa, con el auspicio de la Embajada de Argentina.

Las jornadas incluyen clases de tango y espacios abiertos para el baile, dirigidos tanto a personas con experiencia como a principiantes. Al finalizar cada sesión, los asistentes participarán en milongas inspiradas en las tradicionales veladas de Buenos Aires.

Cada encuentro también incorpora gastronomía y vinos argentinos como parte de la experiencia cultural, según la cuenta Tango Panamá en redes sociales..

El tango surgió a finales del siglo XIX en la región del Río de la Plata. El género fusionó tradiciones de inmigrantes, criollos y afrodescendientes hasta convertirse en una de las expresiones culturales más representativas de Argentina y Uruguay.

Con el paso de las décadas, el tango trascendió fronteras y llegó a academias, teatros y salas de concierto en distintos continentes. Actualmente, se baila y estudia en ciudades de todo el mundo y también abrió espacio en Panamá.

Las próximas fechas anunciadas para las actividades son el 20 de mayo, 3 y 17 de junio, 8 y 22 de julio, 5 y 19 de agosto, 9 y 23 de septiembre, y 7 y 21 de octubre,