El tango argentino encuentra pista en Panamá

El tango y la milonga consolidaron su presencia en Panamá con encuentros culturales organizados dos miércoles por mes en el hotel Hilton de avenida Balboa, con el auspicio de la <b><a href="/tag/-/meta/embajada-de-argentina">Embajada de Argentina</a></b>.Las jornadas incluyen clases de tango y espacios abiertos para el baile, dirigidos tanto a personas con experiencia como a principiantes. Al finalizar cada sesión, los asistentes participarán en milongas inspiradas en las tradicionales veladas de <b><a href="/tag/-/meta/buenos-aires">Buenos Aires</a></b>.Cada encuentro también incorpora gastronomía y vinos argentinos como parte de la experiencia cultural, según la cuenta <b>Tango Panamá</b> en redes sociales..El tango surgió a finales del siglo XIX en la región del <b>Río de la Plata</b>. El género fusionó tradiciones de inmigrantes, criollos y afrodescendientes hasta convertirse en una de las expresiones culturales más representativas de Argentina y Uruguay.Con el paso de las décadas, el tango trascendió fronteras y llegó a academias, teatros y salas de concierto en distintos continentes. Actualmente, se baila y estudia en ciudades de todo el mundo y también abrió espacio en Panamá.Las próximas fechas anunciadas para las actividades son el 20 de mayo, 3 y 17 de junio, 8 y 22 de julio, 5 y 19 de agosto, 9 y 23 de septiembre, y 7 y 21 de octubre,