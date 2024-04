La fusión del tango y el ‘ballet’ en el escenario

Del 25 al 28 de abril, la audiencia será testigo de la convergencia entre los estilos del tango y el ballet en las tablas del teatro Pacific, en una función de baile que vendrá de la mano de la compañía Buenos Aires Ballet.

El cuerpo de baile –integrado por bailarines de Teatro Argentino y Teatro Colón de Buenos Aires– interpretará en un primer acto una muestra del virtuosismo del ballet clásico con una suite del tercer acto del famoso ‘Lago de los cisnes’, una de las famosas obras del compositor ruso Piótr Ílich Tchaikovsky, y en un segundo acto bailarán al ritmo de las composiciones del argentino Astor Piazzolla, en una fusión de técnica clásica y tango estilizado que busca llevar al público que los verá en el teatro Pacific, una sensación de lo que se vive cada noche en las calles porteñas.

En una conversación con La Estrella de Panamá, el primer bailarín del Teatro Colón y director de la compañía de baile Buenos Aires Ballet Federico Fernández expresó su entusiasmo por venir a Panamá a mostrar un poco de la cultura argentina en el país.

“Nosotros veremos la parte más virtuosa del ‘Lago de los cisnes’, que se expresa en actos como el ‘Cisne negro’, ‘Las princesas’, el ‘Príncipe Sigfrido’ y que será interpretada no solo por mí y por primeras figuras del Teatro Colón y voy a estar acompañado de Camila Boca, quien es una de las primeras figuras del Teatro Colón y una de las bailarinas más jóvenes y hermosas que tiene nuestro continente, además de otras figuras del Teatro Colón y el Teatro Argentino. Después de la suite del ‘Lago de los cisnes’, pasaremos a hacer tangos al ritmo de Piazzolla, algo que nos representa a los argentinos y que queremos llevar a Panamá. Serán tangos y milongas grupales, y es un tango virtuoso que se distingue del típico tango de salón, un tango más ligado hacia lo que somos como bailarines clásicos que, en este caso, será acompañado con la música emocionante de Piazzolla”, resumió.

El primer bailarín del Teatro Colón confiesa estar más ansioso que nervioso ante su inminente llegada a Panamá, para una gira que después lo llevará a varios países como México, Canadá y Chile.

“Más que nada estoy ansioso de empezar. Yo he bailado en todo el continente, desde lo más abajo y lo más arriba, y jamás me tocó bailar en Panamá. Bailé en todos lados y Panamá siempre fue mi escala para dirigirme hacia otro país, y que me toque Panamá para comenzar esta gira me parece muy interesante, y espero que sea una experiencia muy feliz no solo para nosotros, sino para el público, para que disfrute con nosotros lo que disfrutamos llevándole este espectáculo”, dijo.

Fernández tuvo su primer contacto con la obra de Tchaikovsky a los 12 años de edad y desde hace 15 años protagoniza esta obra en el Teatro Colón. Por esto, él asegura que la obra la lleva siempre presente en el cuerpo.

“Es un rol que bailé muchísimo y, en cada época de mi vida, lo he tomado y agarrado desde diferentes visiones, manteniendo siempre la escuela y lo ortodoxo del ballet clásico pero, a su vez, experimentando el crecimiento personal que te permite modificar lo artístico también. Así que lo vengo viviendo desde muy chico. Hoy lo vivo mucho más desde lo emocional y lo artístico”, rememoró.

En relación al tango que será exhibido en esta función –que cuenta con el auspicio de la Embajada de Argentina en Panamá y el apoyo del Ministerio de Cultura (MiCultura)–, Fernández comentó que además de las típicas milongas se expondrá ese tango desgarrador que mostraba Piazzolla que, a su vez, era un reflejo de la melancolía de la sociedad argentina.

“Nuestra sociedad es bastante melancólica, que no quiere decir depresiva, y siempre está apoyándose en sus historias familiares y en sus convivencias además de su diversidad cultural. Piazzolla y el tango en sí muestran la diversidad cultural que tiene la Argentina desde todos los inmigrantes que han llegado en diferentes períodos de las guerras en Europa, y cómo eso ha atravesado nuestra cultura y ha convertido el tango en algo que no es solamente de todos los argentinos, sino que cualquier otro ciudadano de cualquier parte del mundo puede llegar a sentirse identificado y atravesado por un tango de Piazzolla, porque justamente el tango ha sido construido por la diversidad que llegó a la Argentina”, expresó.

A Fernández le enorgullece que el tango sea uno de los signos más distintivos de la identidad argentina. “El tango es nuestra bandera junto con tantas otras cosas, y el tango nos ha abierto las puertas alrededor del mundo. Cuando uno viaja a otro país, siempre te nombran a Astor Piazzolla, al Che o al tango. A mí me enorgullece saber que eso pasa con el tango, y ahí está la responsabilidad que me genera bailarlo y llegar a esa cuota de emoción que solo con la música logra Piazzolla. Nuestra labor es poder estar a la altura de esa música. Creo que lo estamos logrando y queremos llegar a eso, a que el público se sienta interpelado de alguna forma, ya sea porque le gustó lo virtuoso técnico o porque se sintió atravesado por la música, o por ambas. Yo siento mucha emoción al bailar y escuchar a Piazzolla, y espero que el público sienta lo mismo”, añadió.

Fernández expresó también que el reto de los bailarines que van a participar de este tango ballet está en presentar distintos tipos de tango interpretado por diferentes bailarines. “La complejidad no es bailarlo, porque es algo en lo que nos venimos preparando desde hace mucho tiempo y lo tenemos en nuestro cuerpo. La complicación viene en términos de asegurarnos de que cada pieza esté bien organizada y en el orden que se busca. Por otro lado, le garantizo al público que va a estar entusiasmado de principio a fin por lo dinámico que será el espectáculo. No hay chance de aburrirse”, aseguró.