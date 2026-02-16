Fallas en X durante la mañana: esto es lo que ocurrió

Un grupo de usuarios de la red social X reportó la mañana de este lunes 16 de febrero fallas en el funcionamiento de la plataforma, según el diario El Tiempo de Bogotá.

De acuerdo con el monitoreo del sitio Downdetector, durante casi toda la mañana no se habían registrado inconvenientes relevantes en el servicio.

Sin embargo, en las primeras horas del día los reportes aumentaron de manera repentina, superando los 250 en pocos minutos, lo que evidenció una interrupción súbita, destacó El Tiempo.

La caída se presentó de forma inusual frente al comportamiento habitual de X y se concentró en un corto periodo al inicio de la mañana, según la plataforma que recopila notificaciones de usuarios sobre fallas en servicios digitales.