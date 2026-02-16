  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Fallas en X durante la mañana: esto es lo que ocurrió

Los usuarios señalaron dificultades en la actualización del ‘feed’.
Los usuarios señalaron dificultades en la actualización del ‘feed’. NICOLAS TUCAT | AFP
Por
Manuel Vega Loo
  • 16/02/2026 09:20
La caída se presentó de forma inusual frente al comportamiento habitual de X y se concentró en un corto periodo al inicio de la mañana.

Un grupo de usuarios de la red social X reportó la mañana de este lunes 16 de febrero fallas en el funcionamiento de la plataforma, según el diario El Tiempo de Bogotá.

De acuerdo con el monitoreo del sitio Downdetector, durante casi toda la mañana no se habían registrado inconvenientes relevantes en el servicio.

Sin embargo, en las primeras horas del día los reportes aumentaron de manera repentina, superando los 250 en pocos minutos, lo que evidenció una interrupción súbita, destacó El Tiempo.

La caída se presentó de forma inusual frente al comportamiento habitual de X y se concentró en un corto periodo al inicio de la mañana, según la plataforma que recopila notificaciones de usuarios sobre fallas en servicios digitales.

Fallas en X durante la mañana: esto es lo que ocurrió
Generada por IA

¿Qué fallas reportaron los usuarios?

Hacia las 8:40 a. m., los reportes se concentraron principalmente en problemas de conexión con el servidor, que representaron el 54 % de las notificaciones registradas.

En segundo lugar, los usuarios señalaron dificultades en la actualización del feed, con un 35 %, mientras que un 11 % correspondió a inconvenientes en el funcionamiento general de la aplicación, destacó El Tiempo en su reporte.

Según Downdetector, esta distribución sugiere que la interrupción estuvo asociada principalmente a fallas en la infraestructura de acceso al servicio, más que a errores aislados dentro de la aplicación.

VIDEOS
Lo Nuevo