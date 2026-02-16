Clima en Panamá: ¿Habrá lluvias en la cinta costera durante el Lunes de Carnaval?

Las condiciones meteorológicas para este lunes estarán marcadas por inestabilidad atmosférica en la provincia de Panamá, debido a la interacción de vaguadas con un sistema de baja presión ubicado entre Colombia y Panamá.

¿Qué se espera en la capital y Panamá este?

Durante la mañana, el área metropolitana y sectores de Panamá Este podrían registrar lluvias aisladas, con mayor probabilidad hacia zonas cercanas a la frontera oriental.

En horas de la tarde, se prevé que las lluvias con tormentas eléctricas se mantengan principalmente en Panamá este, mientras que en la ciudad de Panamá en lugares como en la cinta costera no se descartan aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica.

Para la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse en la mayor parte de la provincia, aunque podrían persistir algunos nublados.

Temperaturas y radiación UV

Las temperaturas máximas en la provincia de Panamá oscilarán entre 32°C y 34°C, con sensación térmica elevada debido a la humedad. Las mínimas estarán entre 23°C y 24°C.

Se advierte además que los índices de radiación ultravioleta serán extremos en el Pacífico central, incluyendo la capital, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., así como utilizar protector solar, sombrero y ropa adecuada.

Vientos y condiciones marítimas

En el Caribe panameño predominarán vientos del norte, aunque alrededor del mediodía podría registrarse una breve variación hacia el sur.

En el litoral del Pacífico cercano a la capital, las condiciones marítimas se mantienen favorables, sin mayores alertas para embarcaciones pequeñas.